Habrá reunión de CIRT con comisión de la Reforma Electoral para discutir tiempos oficiales en campaña

noviembre 12, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- La Comisión de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) podría reunirse con la comisión presidencial para la Reforma Electoral con la finalidad de revisar los tiempos oficiales que se dedican a los partidos políticos, esto a invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum

En el evento señaló que su gobierno está abierto a dialogar con los empresarios de la radio y la televisión a fin de que se construya juntos la próxima reforma en cuanto hace a la parte que afecta a los medios de comunicación.

«Les invito que tengan una reunión con esta Comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes: los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de la repetición de mensajes de 20 segundos, lo que esto significa para los propios medios, para la audiencia, para los electores y también para quien busca ser reconocido en la sociedad a través de un modelo democrático electoral»

El encuentro se dio en la Convención Nacional de Radio y Televisión 2025 donde la presidenta participó.