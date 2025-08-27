Refrendan Xalapa y Quimixtlán alianza de trabajo

agosto 27, 2025

Xalapa, Ver.- Con el propósito de refrendar el compromiso para establecer alianzas institucionales que permitan impulsar el desarrollo de Xalapa y Quimixtlán y brindar mejores servicios a la población, el presidente municipal Alberto Islas Reyes sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde del municipio poblano, José Martínez Pimentel.

El alcalde Alberto Islas Reyes, acompañado por la directora de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), Ana Iris Ruiz Gómez, agradeció el apoyo de los integrantes del Comité de Agua de Quimixtlán y el propio Edil, ya que esto permite seguir suministrando agua a la ciudadanía xalapeña.