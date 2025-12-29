Reconocen a Daniela Villarreal de ‘The Warning’ como una de las mejores guitarristas del año

diciembre 29, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte del recuento de lo que ha sucedido a lo largo del año, algunos medios especializados han comenzado a enlistar lo mejor del 2025. Uno de ellos es la revista Guitar World, quien nombró a Daniela Villarreal de ‘The Warning’ como una de las mejores guitarristas del 2025.

La mayor de las hermanas Villarreal recibió esta distinción debido a lo hecho por la banda durante el último año. Recordemos que la agrupación de origen regiomontana concluyó la gira mundial de “Keep me fed”, así como diversas apariciones en varios festivales de rock.

“Hagas lo que hagas, nunca dejes que Dany Villerreal de The Warning sintonice tu guitarra para ti. Dios sabe cómo acabaría, pero seguro que no sería EADGBE”, publicó Guitar World.

Entre las personalidades de la música que se encuentran en esta distinción están Olivia Rodrigo, Spiro Dussias, Noel Gallagher, Nuno Bettencourt y demás.

Recordemos que anteriormente, Paulina Villarreal recibió el nombramiento de “Baterista del año” por parte de Modern Drummer. Estas dos distinciones se dieron días antes de la emisión de “Una Celebración GRAMMY de la Música Latina” por CBS y Paramount+.

Actualmente, The Warning se ha robado las miradas del público nacional como internacional. Durante este 2025 destacaron tras haber llenado en tres ocasiones el Auditorio Nacional, así como el lanzamiento de su película por este show.

Para 2026, las ‘Wawas’ tendrán una agenda completa en varios festivales en Sudamérica, así como una posible presentación en el Estadio GNP.