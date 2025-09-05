Reconoce gobernadora Rocío Nahle trabajo del Congreso

septiembre 5, 2025

• Unidad en lo fundamental; la diputada Naomi Edith Gómez y el diputado Esteban Bautista son excelentes representantes que han ayudado mucho, afirma la mandataria.

Xalapa, Ver., 05 de septiembre de 2025.- Las veracruzanas y los veracruzanos cuentan con representantes firmemente comprometidos con el pueblo, aseveró la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, al reconocer la labor que realiza la LXVII Legislatura, encabezada por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández.

Durante el acto, en el que entregó órdenes de pago a mil 500 personas trabajadoras y emprendedoras de los municipios de Jáltipan, Mecayapan, Oteapan, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan y Zaragoza, del programa Apoyo a la Palabra-Plan México, para el que este año destinó 100 millones de pesos (mdp), la mandataria anunció que en 2026 la inversión aumentará a 200 mdp.

La titular del Ejecutivo agradeció la presencia de la diputada Naomi Gómez y del diputado Esteban Bautista y posteriormente expresó su beneplácito por la estrecha coordinación entre su gobierno y la actual legislatura, que, dijo, mantienen la unidad en lo fundamental, los valores, los principios y propósitos que dan consistencia a un proyecto de estado que busca el progreso, el bienestar y la tranquilidad de las familias.

Esto, agregó la gobernadora Rocío Nahle García, no sería posible sin el respaldo de la ciudadanía, que confía en sus representantes y en sus autoridades. “Colaboramos, sí, pero siempre con respeto a la plena autonomía de cada uno de los poderes del Estado; eso es indispensable para un ejercicio público responsable, consciente y, sobre todo, sensible de las necesidades de nuestra gente”.