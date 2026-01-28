Prometieron pago y no cumplieron: extrabajadores del Seguro Popular

enero 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Ángel Carrera Ramírez, secretario general del sindicato del extinto Seguro Popular, acudió junto con otros extrabajadores a Palacio de Gobierno para exigir el cumplimiento de pagos pendientes que afectan a decenas de trabajadores desde hace casi una década.

Carrera Ramírez denunció que, tras nueve años de «peregrinar» y procesos legales concluidos, la administración estatal no ha liberado los recursos necesarios, a pesar de existir compromisos previos.

Según las declaraciones del líder sindical, en diciembre pasado se acordó con la Secretaría de Gobierno y Política Regional que el pago quedaría liquidado antes de finalizar el año. Sin embargo, el recurso no ha sido dispersado.

«No hace falta nada más que una autorización. Los dictámenes ya los entregó la Secretaría de Salud desde noviembre y diciembre a la Secretaría de Finanzas. Ya no hay problema administrativo, solo es cuestión de voluntad», afirmó Carrera.

A un grupo de 24 extrabajadores, se les adeuda aproximadamente 10 millones 800 mil pesos. Entre los afectados se encuentran médicos, supervisores, orientadores y personal administrativo.

Otros 55 extrabajadores siguen a la espera de una resolución por una suma que asciende a los 40 millones de pesos.

Los manifestantes expresaron su temor de que la transición del sistema de salud estatal al modelo IMSS-Bienestar dilate aún más el proceso o deje sus demandas en el olvido.

Los inconformes advirtieron que continuarán las manifestaciones y buscarán una audiencia directa con las autoridades de Política Regional para obtener una respuesta definitiva.