Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dice que no hay conversaciones actuales con EU tras amenazas de Donald Trump

enero 13, 2026

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo el lunes que su administración no está en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, un día después de que el presidente Donald Trump amenazara a la isla caribeña a raíz del ataque estadounidense a Venezuela .

De acurdo con la agencia AP, Díaz-Canel publicó una serie de breves declaraciones en X después de que Trump sugiriera que Cuba “llegara a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”. No especificó qué tipo de acuerdo.

Díaz-Canel escribió que para que “las relaciones entre Estados Unidos y Cuba progresen, deben basarse en el derecho internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coerción económica”.

Agregó: “Siempre hemos estado dispuestos a mantener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo, los principios del Derecho Internacional y el beneficio mutuo, sin interferencia en los asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

Sus declaraciones fueron republicadas por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en X.

Una línea vital clave cortada

El domingo, Trump escribió que Cuba ya no viviría del petróleo y el dinero de Venezuela , país al que Estados Unidos atacó el 3 de enero en una sorprendente operación que mató a 32 oficiales cubanos y condujo al arresto del presidente Nicolás Maduro.

Se estima que Cuba recibía unos 35.000 barriles diarios de Venezuela antes del ataque estadounidense, junto con unos 5.500 barriles diarios de México y aproximadamente 7.500 de Rusia, según Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, quien rastrea los envíos.

El lunes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se negó una vez más a proporcionar datos sobre los envíos actuales de petróleo o a decir si estos aumentarían cuando finalicen los suministros venezolanos. Insistió en que la ayuda “ha estado vigente desde hace mucho tiempo; no es nueva”.

Sheinbaum afirmó que el suministro de combustible de México a Cuba no es una preocupación para su país porque “hay suficiente petróleo”, a pesar de que la producción de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos está en constante descenso. Reiteró que su gobierno está dispuesto a facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba si ambos países están de acuerdo .

Incluso con los envíos de petróleo desde Venezuela, los apagones generalizados han persistido en Cuba debido a la escasez de combustible y al deterioro de la red eléctrica. Los expertos temen que la falta de petróleo solo agrave las múltiples crisis de la isla derivadas de la parálisis económica durante la pandemia de COVID-19 y el drástico aumento de las sanciones estadounidenses tras el primer gobierno de Trump, cuyo objetivo es forzar un cambio en el modelo político cubano.

El gobierno comunista ha dicho que las sanciones estadounidenses le costaron al país más de 7.500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025, una suma asombrosa para una isla cuyos ingresos por turismo alcanzaron unos 3.000 millones de dólares anuales en su pico en la década anterior.

La crisis también ha desencadenado una gran ola migratoria, principalmente hacia Estados Unidos, donde los cubanos disfrutaban de privilegios migratorios como exiliados. Estos privilegios se redujeron antes de que Trump cerrara las fronteras estadounidenses.

‘Ni siquiera trajeron café cubano’

La situación entre Estados Unidos y Cuba es “muy triste y preocupante”, dijo Andy S. Gómez, decano jubilado de la Escuela de Estudios Internacionales e investigador principal de Estudios Cubanos en la Universidad de Miami.

Dijo que ve los últimos comentarios de Díaz-Canel “como una forma de intentar ganar un poco de tiempo para que el círculo íntimo decida qué pasos va a dar”.

Gómez dijo que no visualiza que Cuba contacte a funcionarios estadounidenses en este momento.

“Tuvieron todas las oportunidades cuando el presidente (Barack) Obama abrió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y sin embargo ni siquiera trajeron café cubano a la mesa”, dijo Gómez. “Por supuesto, estos son tiempos desesperados para Cuba”.

Michael Galant, investigador asociado senior y de extensión del Centro de Investigación Económica y Política en Washington, DC, dijo que cree que Cuba podría estar dispuesta a negociar.

“Cuba ha estado interesada en encontrar maneras de flexibilizar las sanciones”, dijo. “No es que Cuba no coopere”.

Galant dijo que los temas de discusión podrían incluir migración y seguridad, y agregó que cree que Trump no tiene prisa.

“Trump espera agravar la crisis económica en la isla, y esperar a que pase no le costará mucho”, dijo. “No creo que sea probable que se tomen medidas drásticas en los próximos días, porque no hay prisa por negociar”.

El presidente de Cuba destacó en X que “no hay conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el área migratoria”.

Mientras las tensiones seguían aumentando, la vida continuó normalmente para muchos cubanos, aunque algunos estaban más preocupados que otros.

Oreidy Guzmán, repartidor de comida de 32 años, dijo que no quiere que les pase nada malo a los cubanos, “pero si algo tiene que pasar, el pueblo merece un cambio”.

Mientras tanto, Meilyn Gómez, ama de casa de 37 años, dijo que si bien no cree que Estados Unidos invadiría Cuba, se estaba preparando para cualquier resultado posible con Trump: “Encontrará entretenimiento en cualquier lugar”.

La situación actual domina las conversaciones entre los cubanos de la isla y fuera de ella.

“Los cubanos hablan y hablan”, dijo Rubén Benítez, un cantinero de 57 años, “pero para ser honestos, once, ocho o nueve millones saldrán a las calles a defender lo poco que nos queda”.