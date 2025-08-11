Presenta Pablo Gómez análisis previo a la reforma electoral

agosto 11, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó este lunes el objeto, alcances y plan de trabajo del organismo, cuya misión principal será realizar consultas y análisis sobre el sistema electoral mexicano, así como elaborar propuestas de reforma.

“Viejas formas de ejercer el poder y llevar a cabo la lucha política han dejado de tener vigencia. (…) Los

Sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados, los métodos de votación y de procesamiento de resultados, el régimen de partidos políticos y la institución y la organización de las autoridades electorales permanecen igual en la Constitución y en las leyes.

“(…) No se trata sólo de la estabilidad política, antes la hubo pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción, se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia y se reconozca como el poder del pueblo”, planteó como argumento principal para dar viabilidad a esta reforma.

Explicó que las consultas se desarrollarán de manera amplia e incluyente, dirigidas a la ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos políticos nacionales y locales, comunidades indígenas, académicos, autores y analistas en temas políticos, así como a centros y organizaciones de migrantes mexicanos en el extranjero.

También participarán integrantes de órganos electorales administrativos y jurisdiccionales.

Gómez Álvarez indicó que toda persona podrá presentar sus opiniones, críticas y propuestas a través del portal oficial de la comisión, el cual será habilitado próximamente.

Las aportaciones serán publicadas íntegramente en ese mismo medio.

Como parte de sus actividades, la comisión organizará audiencias públicas con organizaciones sociales, políticas y especialistas; debates públicos; y eventos en diversas ciudades del país para promover la discusión sobre el sistema electoral.

El temario general que guiará los trabajos incluye, entre otros temas:

• Libertades políticas y representación popular. • Sistema de partidos, financiamiento y prerrogativas. • Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas. • Efectividad del sufragio y regulación de la competencia política. • Libertad de difusión de opiniones, propaganda oficial y medios. • Sistema de votación y cómputo en México y en el extranjero. • Autoridades electorales, requisitos de elegibilidad e inmunidad de funcionarios electos. • Consultas populares y revocación de mandato.

Asimismo, se contempla la realización de encuestas de opinión, cuyos resultados se darán a conocer en octubre de 2025.

Las conclusiones finales serán entregadas a la presidenta de la República en enero de 2026.

Los foros y debates de la Ciudad de México se llevarán a cabo en la sede de la Secretaría de Gobernación, con un programa que se difundirá con antelación para facilitar la cobertura de medios nacionales e internacionales.