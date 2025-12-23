Los Cardenales de Nuevo León hacen vibrar el Zócalo con sus grandes éxitos navideños

diciembre 23, 2025

La Ciudad de México vivió una jornada histórica este lunes 22 de diciembre de 2025. Como parte de la iniciativa navideña “Luces de Invierno”, organizada por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura, la Plaza de la Constitución se convirtió en el escenario principal del regional mexicano. La presentación estelar de Carolina Ross y los Cardenales de Nuevo León logró convocar a una multitud de 70 mil personas, quienes desafiaron las bajas temperaturas para celebrar las fiestas decembrinas en el corazón del país.

Carolina Ross y el Mariachi Amazonas conquistan el escenario con una propuesta femenina

El espectáculo comenzó puntualmente a las 18:15 horas con la energía de Carolina Ross. La intérprete sinaloense sorprendió al público al presentarse junto al Mariachi Amazonas, una agrupación integrada exclusivamente por mujeres, fusionando el talento vocal con una instrumentación impecable.

El repertorio incluyó éxitos como “Si nos dejan” y “El Target” —interpretado junto a Denise Gutiérrez—, además de piezas clásicas de la temporada que elevaron el espíritu festivo. La entrega de los fans quedó de manifiesto con testimonios como el de Montse, asistente del Estado de México, quien señaló que “Llegamos desde las 7 para estar en primera fila. (…) Estos eventos gratuitos están súper padres, deberían seguir trayendo más artistas”.

Los Cardenales de Nuevo León hacen vibrar el Centro Histórico con sus grandes éxitos

El clímax de la noche llegó cuando Los Cardenales de Nuevo León subieron al escenario, provocando una ovación masiva que retumbó en las calles aledañas al Zócalo. Con una trayectoria consolidada, la agrupación deleitó a los presentes con himnos del género como “Mi cómplice” y la infaltable “Belleza de cantina”, tema que fue coreado al unísono por los miles de asistentes. Un momento destacado de la velada ocurrió cuando los músicos descendieron del escenario para convivir directamente con sus seguidores, permitiendo que sus fanáticos vivieran una experiencia cercana e inigualable entre abrazos y fotografías bajo el alumbrado monumental de la plaza.

El festival navideño continuará ofreciendo actividades gratuitas hasta la primera semana de enero

A pesar del frío característico de diciembre, el ambiente de fraternidad y baile marcó el cierre de esta jornada de “Luces de Invierno”. La Plaza de la Constitución, adornada con luces monumentales, reafirmó su papel como el espacio público más importante para la convivencia social y cultural.

Es fundamental que la ciudadanía tenga presente que esta cartelera artística en el Zócalo no termina aquí; el festival seguirá vigente hasta el próximo domingo 4 de enero, ofreciendo una amplia variedad de conciertos y pastorelas de entrada libre para que tanto residentes como turistas disfruten del cierre de año en la capital.