El Gillette Stadium en riesgo de perder sus juegos del Mundial

febrero 24, 2026

A solo 107 días de que inicie la Copa del Mundo 2026, la organización en Estados Unidos enfrenta un obstáculo inesperado que podría alterar el calendario oficial. El Gillette Stadium, emblemático hogar de los New England Patriots, podría perder la sede de los siete partidos que tiene programados.

El problema no radica en la infraestructura del inmueble, sino en un tema de licencias y seguridad. Las autoridades locales de Foxborough, Massachusetts, han lanzado un ultimátum: exigen que el gasto operativo por concepto de seguridad, el cual asciende a 7.8 millones de dólares, sea absorbido por una entidad externa o por el propio comité organizador.

La comunidad se niega rotundamente a que este monto salga del presupuesto municipal, advirtiendo que, de no resolverse el financiamiento, negarán la licencia necesaria para llevar a cabo los encuentros.

Siete partidos en el limbo

La incertidumbre ha encendido las alarmas en la FIFA, ya que esta sede es pieza clave en la logística del Mundial. El Gillette Stadium tiene presupuestados cinco duelos de fase de grupos y dos más de eliminación directa. Entre los enfrentamientos destacados se encuentran choques como Inglaterra vs. Ghana, Noruega vs. Francia y un vibrante Haití vs. Escocia, además de un juego de dieciseisavos y otro de cuartos de final.

Fecha límite para resolver el conflicto

Aunque la familia Kraft, propietaria del estadio, y el comité organizador de Boston no han emitido una postura oficial, la presión crece conforme pasan las horas.

La administración local ha fijado el 17 de marzo como la fecha límite para alcanzar un acuerdo. Si para ese día no hay una solución sobre quién pagará la factura de la seguridad, la FIFA se vería obligada a buscar una sede alterna de último minuto, lo que representaría un golpe logístico y económico sin precedentes para la región de Nueva Inglaterra.