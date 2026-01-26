Plantean regular precios de alimentos en escuelas para evitar abusos

enero 26, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local Reveriano Marín Hernández no descartó que en breve se puedan “sugerir” costos para la venta de comida en las escuelas del estado, con el objetivo de garantizar que no se abuse con precios inflados en los centros escolares.

“Yo creo que conforme vaya avanzando la reforma, seguramente vendrán las sugerencias que serán tomadas en cuenta. Si una de esas es regular o establecer un precio estándar de los productos, para que no se eleven y realmente representen un alto costo para el padre de familia, se revisaría sin problema”, expresó.

Consideró que, conforme avance la implementación de la reforma de la Nueva Escuela Mexicana, se podrá regular, desde la Secretaría de Educación o a través de las delegaciones, el costo de los productos que se venden a los alumnos.

“Yo creo que, como obligación, la autoridad educativa local tendría que hacer esa revisión, porque las supervisiones escolares y todas las asociaciones de padres de familia están registradas ante la Secretaría de Educación, entonces tendrían que participar en esa circunstancia”, planteó.

En algunos centros escolares, los precios de la comida son elevados: botellas de agua de un litro se comercializan en 25 pesos; tres enchiladas, cuernitos preparados o manzanas enchiladas se ofertan en 30 pesos; mientras que una empanada o un hotcake se vende en 15 pesos por unidad.