Piden reparar baches de la avenida Lucio Blanco; son un peligro 

agosto 25, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Vecinos y transeúntes de la avenida Lucio Blanco casi esquina con la avenida Orizaba de la colonia Obrero Campesina pidieron a las autoridades reparar los hoyancos de esa vía.

Señalan que estos baches representan un peligro para los automovilistas, motociclistas y ciclistas, pero también para los peatones, por lo que es necesario que se les preste atención.

“Si uno pasa sin verlos sí es muy desastroso y puede ocasionar un accidente ya que los baches mismos pueden ponchar una llanta o cualquier cosa y se descontrolan y más aquí que pasa la gente”, dijo Alfonso Toral.

Agregó que, con la temporada de lluvias, la situación se puede complicar y que no es la primera vez que tienen que padecerlos porque, aunque los tapan, se vuelven a formar.

“Puede que se pongan peor y si se vienen lluvias fuertes la gente como tal no ve y se cruza o los mismos choferes se cruzan sin ver los baches y se ocasionan accidentes y todo se pone más resbaloso”.