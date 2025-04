Patos nadan entre desechos en lago de Las Ánimas

abril 11, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Vecinos del fraccionamiento Jardines de las Ánimas reportaron que el lago de la zona nunca había registrado una contaminación tan severa durante los últimos 40 años.

Elvira Leal ha vivido en el sitio durante cuatro décadas y denunció la grave contaminación del lago, la falta de tratamiento adecuado y el descuido de los visitantes, lo que afecta la salud pública.

“Llevo 40 años viviendo aquí. Entonces, el lago nunca lo había visto así, el lago realmente ahora está muy contaminado, y aunque he visto gente de municipio limpiando, pero realmente lo que se necesita es un tratamiento de agua para que realmente se quite la contaminación, porque realmente, sí, está contaminado, y en la esquina del agua hay aguas negras, siempre ha estado ahí, yo creo que nunca se ha hecho caso, y yo creo que ahora, pues ya, propiamente se contaminó el agua”, enfatizó.

Durante un recorrido en la zona se observó a la mujer paseando a sus tres perros a la orilla del lago de Las Ánimas, mientras los patos y gansos chapoteaban entre los desechos y las tortugas asomaban la cabeza y su caparazón entre la basura y la contaminación del cuerpo de agua.

“Y es que también ya la gente viene, come aquí y deja su basura, entonces también eso forma parte de la contaminación del lago, entonces como que no hay el cuidado, no veo aquí policías o algo cuidando, o los botes de basura tampoco hay, para que cuando la gente venga a disfrutar el lago pueda depositar su basura. Entonces hemos encontrado en el lago sillas, hemos encontrado hasta una maleta ahí en medio del lago, entonces eso ha hecho que se ha contaminado el lago, y claro, por supuesto, y más los que llevamos muchos años aquí, nunca habíamos visto el agua así, y que está contaminada totalmente”.

La vecina pidió la urgente intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para el rescate del lago, donde laboran cuadrillas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), lo que ha resultado insuficiente para resolver el problema.

También confirmó que desde hace varios años han descargas de aguas negras en la zona, situación que han negado autoridades del ayuntamiento de Xalapa.