Papalote Museo del Niño inaugura dos exposiciones: “Interconectados” y “Wow Lab”

marzo 26, 2026

En un esfuerzo sin precedentes por transformar la educación lúdica en México, Papalote Museo del Niño anunció la apertura de dos nuevas joyas de su colección permanente: Interconectados, una inmersión sensorial al cuerpo humano, y Wow Lab, un laboratorio vivo donde la ciencia se vive como un acto de magia.

⇒ Con el respaldo de la Secretaría de Salud, estas nuevas experiencias buscan responder a problemáticas actuales como el sedentarismo infantil y el rezago en la enseñanza de las ciencias, integrando tecnología, juego y aprendizaje en un mismo espacio.

Interconectados

La exposición Interconectados, desarrollada en alianza con Grupo Bimbo, representa una evolución de la emblemática sala “Mi Cuerpo”. A través de una experiencia inmersiva con luces, sonido y herramientas digitales, los visitantes recorren sistemas como el circulatorio, musculoesquelético e inmunológico, entendiendo el funcionamiento del cuerpo humano como una red compleja e interconectada.

Esta propuesta cobra relevancia ante datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), que indican que el 35 por ciento de niñas y niños de entre 5 y 11 años en México presenta sobrepeso u obesidad, lo que refuerza la necesidad de impulsar la educación en salud desde edades tempranas.

Wow Lab

Por su parte, Wow Lab, impulsado por patricinio de Dr. Simi, se concibe como un laboratorio dinámico que renovará sus contenidos cada cuatro meses. En este espacio, las infancias podrán experimentar fenómenos científicos de forma interactiva, guiados por el personaje Curiox.

La urgencia de este espacio se sustenta en la realidad educativa nacional: según el informe PISA de la OCDE, el 53 por ciento de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel básico de competencia en ciencias. Ante este panorama, Wow Lab se posiciona como un aliado de la educación formal.

Durante la inauguración de esta dos exposiciones, la directora del Papalote Museo del Niño, Alejandra Cervantes Mascareño, destacó que el objetivo es detonar el pensamiento crítico desde el asombro: “En Papalote, el asombro es la puerta de entrada al pensamiento crítico que el país necesita”.

“En Papalote, los niños no son el futuro, son el presente. Con estas aperturas, no solo renovamos nuestras paredes, renovamos nuestro compromiso con una niñez más sana, curiosa y empática”, destacó la directora del museo durante el corte de listón.

Ambas exhibiciones ya se encuentran disponibles en el horario regular del Papalote Museo del Niño, en el Bosque de Chapultepec, con acceso incluido en la entrada general. De esta forma, se reafirma el liderazgo de este recinto como el referente de educación lúdica en México.