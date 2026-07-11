PVEM pide piso parejo en potencial coalición para el 2027 con Morena y PT

PVEM pide piso parejo en potencial coalición para el 2027 con Morena y PT

julio 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Edgar Herrera Lendechi, adelantó que su partido buscará competir nuevamente en alianza con Morena en la elección de 2027; sin embargo, planteó que las negociaciones para repartir las candidaturas deberán partir de los espacios que el instituto político obtuvo en 2024.

Explicó que, aunque ya existe un acuerdo político para mantener la coalición a nivel nacional, todavía no han iniciado las negociaciones formales para definir las candidaturas federales y locales.

«Hay un acuerdo como tal. Ahorita está el registro de los defensores a nivel estatal y vamos a esperar el proceso federal, que será en agosto. A nivel local ya hay un acercamiento, pero no hay nada concreto. Tenemos buena relación con Morena y con el PT», afirmó.

Herrera Lendechi señaló que el Partido Verde buscará llegar a la mesa de negociación con base en los resultados obtenidos en la elección pasada, por lo que consideró que ese debe ser el punto de partida para construir una nueva coalición.

«Para arrancar las negociaciones tendríamos que partir de lo que ya tenemos; ese sería el piso para empezar a construir la coalición. Vamos a ver dónde somos más rentables», expresó.

Recordó que actualmente el PVEM cuenta con cuatro diputaciones federales, Zongolica, Pánuco y Huatusco, además de una plurinominal; y seis diputaciones locales en Veracruz de las cuales cuatro -Acayucan, Zongolica, Alvarado, Río Blanco- fueron ganadas por mayoría relativa y dos por la vía plurinominal.

El dirigente estatal también pidió que durante la negociación se reconozca la lealtad que el Partido Verde ha mostrado en las coaliciones con Morena.

«Estoy pidiendo piso parejo. Hay que reconocer la fuerza de otros partidos, pero también pido que se respete la lealtad del Verde en varios procesos; ha sido un partido disciplinado», sostuvo.

Respecto a la posibilidad de competir sin alianza, Herrera Lendechi aseguró que el PVEM se prepara para cualquier escenario y trabaja en la integración de cuadros propios para las elecciones de 2027.

«Mi corazoncito es verde. El tema de la rentabilidad lo veremos después; analizaremos dónde conviene y dónde no conviene. El partido está trabajando para estar preparado para lo que venga», comentó.

Evitó pronunciarse sobre los actores políticos que ya realizan recorridos con miras al próximo proceso electoral y afirmó que corresponde a Morena revisar la actuación de sus propios aspirantes.

«Yo no me voy a meter en la vida interna de otro partido. Me enfoco en el trabajo del Verde, en sacar gente honorable, de buena reputación y cercana a la población», concluyó.