PAN Veracruz condena ataque armado en domicilio del alcalde de Banderilla

febrero 3, 2026

Isabel Ortega/.Xalapa, Ver.– El Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz condenó el ataque armado contra el domicilio del alcalde de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, y advirtió que la violencia no puede seguir siendo utilizada como un mecanismo de intimidación contra quienes ejercen funciones públicas.

A través de un posicionamiento, el partido señaló que este hecho refleja el grave deterioro de la seguridad en el estado, así como la vulnerabilidad en la que se encuentran los gobiernos municipales frente a la delincuencia. Indicó que los ayuntamientos continúan siendo uno de los niveles de gobierno más expuestos a la violencia.

Acción Nacional subrayó que Veracruz se encuentra entre las entidades con mayor incidencia de violencia política en el país, situación que, afirmó, evidencia que las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora no han sido suficientes para proteger a las autoridades ni para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Ante este contexto, el PAN exigió a las autoridades estatales y federales garantías inmediatas de seguridad para el alcalde José Antonio Sangabriel Fernández y su familia, así como protección efectiva para autoridades municipales, funcionarios públicos y la población en general. Asimismo, demandó una investigación pronta y transparente que permita identificar y sancionar a los responsables.

Finalmente, el partido llamó a diseñar una estrategia integral de seguridad que fortalezca a las policías municipales y permita devolver la paz a la entidad. Reiteró que gobernar, participar en política o salir a trabajar no debe representar un riesgo para las y los veracruzanos, y aseguró que seguirá alzando la voz ante la crisis de violencia que enfrenta el estado.