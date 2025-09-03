PAN analiza impulsar una candidatura de mujer ante la renovación de la dirigencia estatal

septiembre 3, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Este mes iniciará el proceso de renovación de los comités municipales del PAN en Veracruz, con miras a la renovación de la dirigencia estatal, afirmó el diputado local Enrique Cambranis Torres.

El legislador comentó que, como parte del relevo, se podría dar prioridad a una candidatura de mujer para generar alternancia de género en el Comité Directivo Estatal del PAN.

“Ya empezó, prácticamente entiendo que en estos días habrá, se van a sacar para cambios de comités municipales, consejo estatal, nacional y posteriormente también comité estatal. Entonces, hay una renovación total previendo ya, este, la nueva estructura que estará rumbo al próximo proceso electoral del 2027”, declaró.

Cambranis destacó que dentro del partido existen cuadros femeninos valiosos y competitivos:

“Y creo que cualquiera, cualquier hombre o mujer podrá tener una posición importante y un trabajo importante en el partido”, señaló.

Respecto al actual dirigente, Federico Salomón Molina, indicó que está en posibilidad de buscar la reelección en la dirigencia estatal:

“Hay un derecho. Son temas diferentes, pero él podría atender sus derechos de elección. No sé, habrá que preguntarle a él si quiere, si no quiere”.

El diputado agregó que los plazos legales del proceso interno tendrán que cumplirse en lo que resta del año.