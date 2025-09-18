Organizan segunda “pasarela con causa” en beneficio de mujeres con cáncer

Organizan segunda “pasarela con causa” en beneficio de mujeres con cáncer

septiembre 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Por segundo año consecutivo, la asociación civil Mil Mujeres por Xalapa organiza la “Pasarela con causa”, en beneficio de mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

La presidenta de la organización, Sandra Domínguez Ronzón, indicó que el evento tiene un profundo sentido humano y solidario.

En conferencia de prensa, enfatizó que la pasarela no solamente busca promover la detección oportuna de este mal, sino también, apoyar a las mujeres que enfrentan la enfermedad con valentía.

“Todo lo recaudado durante la pasarela será destinado a la entrega de víveres y apoyos básicos a mujeres que actualmente están pasando por este proceso”.

Añadió que fueron invitadas al evento diez mujeres que forman parte del “Carril Rosa” y representa también a mujeres empresarias de Xalapa.

Sandra Domínguez comentó que al proyecto se sumaron también la diseñadora Sugey Cabrera y la Miss Turismo Latino Veracruz, Silvana Martínez.

“Nuestro compromiso con el bienestar de la mujer va más allá de las palabras, esta pasarela representa un acto de unión, empatía y acción concreta para respaldar a quienes más lo necesitan”, refirió.

La “Pasarela con causa” será a las 17:00 horas del próximo 10 de octubre en el auditorio “Sergio Pitol” del IMAC, un lado sobre la avenida Ruiz Cortines, esquina con la calle Hortensia de la capital veracruzana.