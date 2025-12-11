Organizan peleas de gallos en Teocelo; autoridades aplicarían sanciones

diciembre 11, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La síndica de Teocelo, Zayra Larios, confirmó que se aplicarán sanciones en caso de que se lleven a cabo peleas de gallos en la comunidad Monte Blanco.

El ayuntamiento notificó a los organizadores advirtiéndoles sobre las posibles multas y consecuencias legales que enfrentarán de continuar con el evento.

Añadió que la administración municipal ha dejado clara su postura en contra de este tipo de actividades, señalando que las peleas que impliquen el sufrimiento de animales están prohibidas en Teocelo, de acuerdo con el reglamento municipal.

La alerta surgió a raíz de reportes ciudadanos y oficios que informaron sobre la organización de un evento de peleas de gallos en un espacio conocido como «La Palapa El Toro».

Según la maestra Zayra, las publicaciones del evento se encontraron originalmente en Facebook, realizadas por el organizador.

Tras percatarse de la situación, el Ayuntamiento procedió notificando directamente al dueño del espacio donde se planeaba realizar el evento. Aprovechando que el organizador había colocado sus datos de contacto en las publicaciones, se le envió la notificación vía correo electrónico y WhatsApp.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han recibido ninguna respuesta por parte de los organizadores.

La postura oficial del municipio es categórica, subrayando que no se comparte la realización de este tipo de actividades en su demarcación territorial. El aviso a los organizadores incluye una seria advertencia.

«En uso del reglamento municipal, ya se notificó a los organizadores que podrían ser multados de continuar en su interés de realizar las peleas de gallos, ya que de persistir en dicha conducta, se deberá dar vista a la Fiscalía General del Estado para que determine el delito de maltrato”.

El Ayuntamiento de Teocelo concluyó con un llamado público a los organizadores para que se abstengan de realizar dicho evento, indicando que sus asesores legales ya están trabajando en la preparación del procedimiento legal necesario para proceder conforme a la ley, en caso de que la realización de las peleas se concrete.