“Juez o ministro que no dé resultados, se vaya y se le sancione”, propone Margarita Valdez

junio 4, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La senadora de Morena, Margarita Valdez, propuso que aquellos ministros, magistrados y jueces que fueron electos este domingo para integrar el nuevo Poder Judicial se les “corra” de sus encargos, si no cumplen con sus funciones debidamente, además de que deberán enfrentar sanciones.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, defendió la elección judicial del fin de semana pasado.

Dijo que de no haberse vinculado el proceso electoral con la reforma judicial, “seguiríamos con los mismos juzgadores chuecos, arbitrarios, extendedores de mano, injustos”, algunos incluso “ignorantes e insensibles”.

La legisladora subrayó que el pueblo ha aprendido a exigir resultados a los funcionarios electos, y ahora tiene el poder de remover a quienes no cumplan con sus responsabilidades.

“Que ya el pueblo aprendió que el funcionario que elija con su voto y no responda, podrá ser retirado. No, ya no nos vamos a aguantar. Ministro, que esté tapándole los impuestos a los ricachones, no nos sirve al pueblo, no nos sirve. Jueces, que le estén pidiendo dinero a una madre para no quitarle a sus criaturas, no nos sirve”, declaró.

Valdez también adelantó la necesidad de que el Tribunal de Disciplina Judicial ahora si supervise la conducta de los nuevos funcionarios electos.

“No metemos las manos al fuego por nadie”, dijo, al advertir que ningún cargo debe ser considerado vitalicio. “Si no funcionas, tienes a quién responderle, y es al pueblo”.

La senadora reconoció que todo el sistema judicial es perfectible y que es necesario escuchar a los ciudadanos, incluidos los más de 90 millones que no participaron en el reciente proceso electoral, para mejorar las instituciones.