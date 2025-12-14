ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES ENTREGARÁN PROPUESTAS PARA FORTALECER LA REFORMA ELECTORAL

diciembre 14, 2025

Este lunes se presentarán insumos técnicos ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

· El Instituto Nacional Electoral (INE) acompañará este ejercicio como parte de un mecanismo de interlocución institucional

Diversas organizaciones civiles, asociaciones especializadas y autoridades electorales locales entregarán este lunes a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un conjunto de propuestas orientadas a fortalecer la democracia, el federalismo electoral y los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Las propuestas recogen experiencias territoriales, diagnósticos técnicos y aprendizajes derivados de la operación cotidiana de los procesos electorales, y buscan aportar elementos para un debate informado y plural sobre el futuro del sistema electoral mexicano.

El Instituto Nacional Electoral (INE) acompañará este ejercicio como parte de un mecanismo de interlocución institucional, cuyo propósito ha sido canalizar de manera ordenada, plural y técnica las aportaciones que distintos sectores de la sociedad han formulado en el marco del proceso de análisis de una eventual Reforma Electoral.

En representación institucional del INE, su Consejera Presidenta acompañará la entrega formal de estos insumos a la Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez Álvarez, en un acto de carácter protocolario y de facilitación institucional.

El INE precisó que no presentará una iniciativa propia de reforma, ni sustituye las atribuciones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En su calidad de organismo constitucional autónomo, el Instituto ha fungido como puente y facilitador para que las propuestas de organizaciones, asociaciones y colectivos puedan ser conocidas por las instancias responsables del proceso de reforma, respetando en todo momento el marco legal vigente.

Finalmente, el Instituto reiteró su disposición de colaborar de manera institucional y responsable, sin invadir competencias, y de contribuir a que el proceso de análisis y discusión de la Reforma Electoral se desarrolle con información técnica, pluralidad y transparencia, en beneficio del país