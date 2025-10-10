Orfis suspende plazos para atender solicitudes de información

octubre 10, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver. – El Órgano Interno de Control (OIC) del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) suspendió temporalmente los plazos y términos legales para la atención de solicitudes de información y recursos de revisión.

Lo anterior se debe a que aún no está en condiciones de atender y sustanciar los recursos de revisión y denuncias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como para la imposición de medidas de apremio y sanciones.

Ante la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), el OIC del ORFIS quedó como autoridad garante en los temas de transparencia, información pública y protección de datos personales.

El titular del OIC del ORFIS, Randy de Jesús Ramírez Rocha, señaló que, en la actualidad, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en calidad de administradora de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y el Instituto de Transparencia para el Pueblo, no han dado el alta ni han concluido la validación y transferencia de los recursos de revisión que le corresponderá sustanciar al OIC.

Por ello, el referido OIC se encuentra material y técnicamente imposibilitado para atender los recursos de revisión y denuncias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, vía PNT, así como para imponer medidas de apremio y sanciones.

Por lo anterior, fue necesario suspender los plazos y términos legales del 29 de septiembre al 17 de octubre.