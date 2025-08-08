ONU y varios países condenan operación militar de Israel en Gaza

agosto 8, 2025

La madrugada del viernes, el gabinete de seguridad israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, aprobó tomar el control total de la Ciudad de Gaza, lo que ha generado críticas y condenas internacionales.

Dicha medida busca asegurar el dominio israelí sobre el norte del enclave palestino y desmilitarizar Gaza, estableciendo una administración civil que no corresponda ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.

Netanyahu afirmó que el objetivo es liberar Gaza de Hamás, rescatar a los rehenes y garantizar que la región no represente una amenaza futura para Israel.

No obstante, esta operación pone en riesgo a un millón de civiles que podrían ser desplazados, y ha sido calificada como una violación al derecho internacional y un agravante a la crisis humanitaria existente.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió frenar la ofensiva y recordó que el plan contradice la decisión de la Corte Internacional de Justicia y el derecho palestino a la autodeterminación.

Varios líderes internacionales reaccionaron con condenas contundentes: la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, exigió un alto al fuego; el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la ofensiva de error.

En Medio Oriente, China denunció las acciones de Israel como peligrosas y reafirmó el derecho palestino sobre Gaza. Arabia Saudita habló de limpieza étnica; Turquía llamó a detener el plan por intentar desplazar forzosamente a palestinos.