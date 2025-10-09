No se debe criminalizar a médicos por interrupción legal del embarazo: diputada del PAN

octubre 9, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en Veracruz no se debe sancionar ni criminalizar al personal médico, sino capacitarlos y fortalecer las políticas públicas en el sector salud, afirmó la diputada local del PAN, Montserrat Ortega Ruiz.

La legisladora señaló que cuando una menor de edad llega embarazada a un hospital es obligación del personal activar los protocolos de atención y dar aviso a las autoridades, ya que se presume la existencia de un delito.

“Si una menor de 14 años está embarazada es evidente que fue abusada; no puede hablarse de consentimiento. Pero en muchos casos no se sigue el protocolo”, advirtió.

Ortega Ruiz sostuvo que el enfoque no debe ser la persecución penal del personal médico: “Más allá de sancionar a un médico, lo que se debe hacer es seguir el protocolo y vincularse con las demás autoridades. No es un delito que un doctor no informe sobre el aborto legal; muchas veces está enfocado en salvar la vida del paciente y no puede encargarse de toda una estrategia de seguridad”, declaró.

La diputada panista subrayó que es responsabilidad del Estado, a través de la Secretaría de Salud, garantizar la presencia de personal médico no objetor en hospitales para brindar información y realizar los procedimientos de ILE cuando la ley lo permite -hasta las 12 semanas de embarazo-.

Llamado a detectar abuso infantil

También propuso que cuando una menor de 12, 13 o 14 años acuda al Registro Civil a registrar a un bebé, se notifique de inmediato a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al DIF Estatal o a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Aunque no son persecutores del delito, las autoridades sí tienen la obligación de dar parte y actuar de manera integral. Se deben enviar trabajadoras sociales o psicólogas para saber qué está pasando”, añadió.

Urgen políticas públicas y prevención

Finalmente, Ortega Ruiz cuestionó que se responsabilice solo al sector salud, a las jóvenes o a las madres adolescentes sin atender el problema de raíz:

“Es fácil criticar al médico o a la menor, pero ¿qué está haciendo el Estado? El embarazo infantil es gravísimo y no se está haciendo mucho al respecto. No hay políticas de educación sexual ni programas en comunidades. Hay que invertir recursos para prevenir”, concluyó