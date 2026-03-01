Ante riesgo de desaparición de lenguas originarias, se debe actuar en todos los niveles de gobierno y ámbitos educativos

marzo 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Todas las lenguas originarias están en alto riesgo de desaparecer, derivado de la política monolingüe que se ha desarrollado en la historia del país, por lo que es necesario fomentar su uso desde todos los ámbitos y niveles de gobierno, consideró el director de la Academia Veracruzana de la Lengua Indígena, Victoriano de la Cruz Cruz.

En ese sentido, dijo que si bien hay cursos virtuales, se ofrecen también presenciales en las 6 regiones dirigidos a aquellos que quieren tener conocimiento de las lenguas.

Indicó que hay lenguas en mayor riesgo de desaparecer como el Oluteco, el Texistepequeño, el Tonaco de Yecuatla, el Salyulteco, con menor número de usuarios, por lo que se tiene que reforzar la política publica para que se puedan rescatar.

En ese sentido, dejó en claro, que las autoridades de los ayuntamientos tienen la obligación de atender a la población originaria.

“Nosotros ya nos pusimos a la disposición para ver de que manera de que manera se puede incidir en políticas públicas a nivel municipal para reforzar el orgullo y dignidad de los pueblos originarios”.

Asimismo, señaló que también se trabaja en la capacitación de docentes que se encuentran en el sector indígena para que tengas las herramientas de lecto-escritura.

“Hay una gran demanda, tanto los centros educativos requieren de personal profesional en la lecto-escritura, pero también en otros sectores. En el mismo sector educativo estamos coadyuvando para que las personas tengan mayor dominio de las lenguas maternas”.

Pero, advirtió que se debe trabajar con todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria, nivel medio superior para seguir avanzando en la promoción de las lenguas.

“Tenemos que avanzar cada vez más, la necesidad es mucha”, dijo.