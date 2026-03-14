Música, historia y comunidad: el espíritu del Festival Cultural San Patricio en México

marzo 13, 2026

Este fin de semana llega a su término la celebración del Festival Cultural San Patricio México, en el que, por una parte, se conmemora la fiesta del patrono de Irlanda, pero también, es un momento propicio para recordar a los mártires irlandeses que desertaron del ejército estadounidense para luchar al lado de los mexicanos, durante la Batalla de Churubusco ocurrida en 1847 durante la intervención estadounidense, un acto que desde entonces, hermanó a México e Irlanda.

A lo largo de dos fines de semana se han realizado diferentes actividades conmemorativas que han tenido lugar en el Museo Casa del Risco y en el Museo Nacional de las Intervenciones en el ex Convento Churubusco. Para este sábado 14 a partir de las 12 horas, se tiene programada la participación de los grupos musicales Ri Puca, Skal Mo Thalam (de Aguascalientes), Bridig’s Flame, la Banda de Gaitas de la Ciudad de México y Argot, de Chihuahua.

El domingo 15 se realizará a las 10 de la mañana una misa a San Patricio en la Capilla de La Conchita, en Coyoacán, y a las 11 horas comenzará el desfile conmemorativo del Día de San Patricio que partirá del Parque Frida Kahlo al Museo Nacional de las Intervenciones, donde una vez que arribe el contingente, y de las 13 a las 18 horas, continuarán las actuaciones del Festival Cultural con la Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio, BYLD Dance Studio, Trinity Irish Dance México, La Banda de Gaitas de la Asociación Cultural de Galicia en México, Maguire Academy of Irish Dance, Dance Corpos, Antrim Emsemble /Inish Free School of Irish Dancing y Teklixa. La entrada es libre. El ex Convento Churubusco se encuentra en la calle 20 de Agosto s/n, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, C.P. 04120 en la CDMX, muy cerca de la estación del metro General Anaya.

Feria del Mundo

Esta semana ofrece actividades para el público que busca variedad. A partir de este miércoles y hasta el sábado 14, en la Plaza Externa del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, se realizará la Feria del Mundo, en la que participarán más de 40 países con muestras de su cultura, gastronomía, artesanías y productos. Como parte de las actividades programadas, todos los días a las 16 horas, se presentará la Danza de Leones del Año Nuevo Chino, además de otras danzas y bailes tradicionales del mundo. En los stands, los asistentes podrán constatar la validez de este encuentro entre culturas que fortalece la identidad y la diversidad. La entrada es gratuita y esta feria estará abierta de las 9 a las 19 horas en Prolongación Canal de Miramontes, colonia Coapa, San Bartolo el Chico, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

El Método más efectivo

Para los amantes del teatro, la dramaturga, directora de teatro, actriz y periodista Edna Ochoa, presenta su obra “El Método más efectivo”. Se trata de una pieza en la que tres actores hacen disfrutar al público con esta divertida comedia pícara y popular de un hombre que, ante la imposibilidad de tener un hijo con su esposa, busca a toda costa la forma para procrear un heredero y cuya trama ofrece un desenlace inesperado y que obliga a los asistentes a guardar el secreto.

La cita para disfrutar del arte teatral de los actores Tizoc Florescano, Martha Tapia y Christian Sánchez es en el Foro La Cura, en Marcos Carrillo 356, Col, Viaducto Piedad, cerca del metro Viaducto. Se puede asistir cualquier domingo porque la temporada termina el 3 de mayo. La función es a las 16 horas y los boletos se adquieren en la taquilla de este espacio cultural.

Noche de Blues Woman

En este mes dedicado a la mujer, varias intérpretes suman esfuerzos para celebrar una noche de Blues Woman Jam. Este viernes 13 de marzo a partir de las 20 horas, se presentarán Gia Sound, Karla Porragas, Soft de León y Aby de León y tendrán como invitada a Mayita Campos, una de las voces más sobresalientes y de larga tradición en el rock mexicano, pues tuvo la oportunidad de participar en 1971 en el Festival de Avándaro con el grupo Los Yaki, así que promete ser una noche sumamente interesante.

Este jam tendrá lugar en la Mezcalería El Conejo en la Luna, ubicado en Valladolid 56 interior 1 en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX. Y si cantas o tocas algún instrumento, apúntate en el jam al 55 2065 5011.