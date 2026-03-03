marzo 2, 2026

La administración pública federal reafirmó su postura inamovible respecto a las modificaciones constitucionales en materia de democracia durante una reciente gira de trabajo por Baja California Sur.

El Poder Ejecutivo sostuvo que en la implementación de la Reforma Electoral 2026 no existe posibilidad de dar marcha atrás, pues representa un compromiso fundamental con la ciudadanía.

Ante habitantes del municipio de Comondú, las autoridades explicaron que el objetivo central de esta iniciativa radica en transformar el sistema de representación proporcional para que el pueblo elija directamente a sus representantes en el Congreso.

Transformación del sistema de votación y representación

En primer lugar, los voceros oficiales detallaron que la esencia de la propuesta presentada el pasado 25 de febrero busca eliminar las listas decididas por las cúpulas de los partidos políticos. El nuevo modelo pretende que todos los legisladores cuenten con el respaldo del voto popular, lo cual fortalece la legitimidad de las cámaras. Además, la propuesta contempla la eliminación de mecanismos intermedios de conteo para transitar hacia procesos más transparentes, un punto que ha generado debates intensos entre antiguos funcionarios electorales y sectores de la oposición.

Posteriormente, el Gobierno respondió a las críticas que señalan un posible debilitamiento de las minorías parlamentarias en el país. Se enfatizó que el cumplimiento de la palabra empeñada constituye el eje rector de la actual gestión y que las presiones externas no frenarán el avance del proyecto legislativo. Por otra parte, la Presidencia aprovechó el evento de entrega de apoyos sociales para reiterar que las instituciones deben evolucionar hacia esquemas donde la participación ciudadana sea el único motor del poder político.

Postura internacional y principios de no intervención

Consecuentemente, el Estado mexicano abordó la delicada situación bélica que atraviesan Estados Unidos e Israel frente a Irán tras los ataques registrados en las últimas horas. Invocando la Doctrina Estrada, México recordó que su política exterior se basa estrictamente en la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado enérgico a detener la violencia en Medio Oriente, subrayando que el país siempre abogará por la estabilidad global y el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la jornada en el noroeste del país incluyó anuncios relevantes en materia de infraestructura hídrica y esquemas de vivienda social para familias de bajos ingresos. Sin embargo, el mensaje político sobre la Reforma Electoral 2026 capturó la atención nacional al dejar claro que el Ejecutivo no cederá ante los grupos que se oponen al cambio estructural del sistema de elecciones. El país entra así en una etapa de definiciones parlamentarias que marcarán el rumbo de la democracia mexicana para las próximas décadas.