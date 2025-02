Médicos publican el libro “50 preguntas clave en dislipidemias”; como referente al problema de salud con el que viven 37% de los mexicanos

febrero 17, 2025

En México 37% de la población vive con dislipidemias (niveles de colesterol y triglicéridos alterados), sin embargo, sólo 9% está consciente de su condición y de éstos, únicamente 28% lo reconoce. Con esta problemática como antecedente, un grupo de médicos especialistas en lípidos presentó “50 preguntas clave en dislipidemias”, libro pionero que busca responder dudas frecuentes sobre su abordaje y contribuir a la prevención del riesgo cardiovascular mediante un manejo multifactorial.

Las dislipidemias consisten en un desequilibrio en el metabolismo de los lípidos, es decir, son concentraciones elevadas de colesterol, triglicéridos o ambos; “aunque 28% de quienes padecen dislipidemias reconocen su condición, no necesariamente implica que estén recibiendo tratamiento. Ahora bien, entre los que sí reciben tratamiento, 50% se adhiere adecuadamente y apenas un 30% alcanza sus metas terapéuticas.

“Las dislipidemias son asintomáticas, por lo que es fundamental que las busquemos de forma proactiva en cada paciente para diagnosticarlas correctamente, calcular su riesgo cardiovascular, diseñar un abordaje de tratamiento adecuado y establecer metas a largo plazo”, enfatizó el Dr. Daniel Elías López, endocrinólogo, investigador clínico del Depto. de Endocrinología y de la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas (UIEM) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), coautor y coeditor del ejemplar.

“50 preguntas clave en dislipidemias” es una obra escrita por 22 especialistas en lípidos, que combina la experiencia clínica y de investigación, sustentado en las guías internacionales. Fue diseñado para ser una herramienta de consulta que se distribuirá, tanto en formato físico como digital, a miles de médicos, con el objetivo de ayudarlos a abordar las dislipidemias de manera multifactorial; en el que se comparten aspectos básicos hasta recomendaciones prácticas, que a su vez, busca contribuir a romper mitos que interfieren con su tratamiento.

“El desarrollo del libro fue un proyecto planeado que tomó seis meses. Junto con el Dr. Daniel Elías, identificamos 10 puntos clave relevantes y secuenciales sobre las dislipidemias y su relación con el riesgo cardiovascular. Cada punto fue creado para abordar las preguntas esenciales que permitieran a un grupo de médicos expertos desarrollar contenido de calidad.

“Con éstas bases sólidas, los autores nos dedicamos a homogeneizar el contenido para que fuera didáctico”, destacó la Dra. Roopa Mehta, también coautora y coeditora del libro; e igualmente endocrinóloga e investigadora del Depto. de Endocrinología de la UIEM del INCMNSZ.

Adherencia al tratamiento: un desafío

Los médicos coinciden en que mejorar la adherencia al tratamiento de las dislipidemias es un desafío. “Entre 30% y 50% de los pacientes abandonan la terapia a pocos meses después de iniciarla y quienes la mantienen sólo toman el 85% de las dosis.

“El manejo multifactorial que incluye un estilo de vida saludable (plan de alimentación y ejercicio) y el uso de terapias para bajar los niveles de colesterol, son fundamentales. Se ha visto que las terapias combinadas a dosis fija pueden aumentar la adherencia hasta un 44%. También, un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, nutriólogos, enfermeras y/o activador físico, acompañado del apoyo familiar, son esenciales para educar a los pacientes, fomentar la adherencia y alcanzar las metas del tratamiento”, precisó el Dr. Elías.

Por su parte, el Dr. Gerardo Canales, gerente médico de Laboratorios Silanes destacó que: “fortalecer el conocimiento general sobre las dislipidemias ayudará a tomar decisiones informadas. Por lo cual, nuestro enfoque y experiencia en el campo de la investigación y desarrollo desde hace ocho décadas, en conjunto con nuestras alianzas estratégicas, nos llevan a poner a disposición de los médicos, combinaciones innovadoras que marcan la diferencia en el cuidado de la salud cardiovascular de los pacientes”.

Perfil lipídico como herramienta de detección y control

Existen dos causas que originan las dislipidemias. Las “primarias” son las que se heredan, y dentro de ellas, la hiperlipidemia familiar combinada es la dislipidemia genética más común. Por otro lado, la hipertrigliceridemia (aumento de triglicéridos) afecta al 50% de la población, mientras que la hipercolesterolemia (aumento del colesterol LDL, conocido como ‘colesterol malo’) afecta al 43% de los adultos[1].

Las “secundarias”, son aquellas adquiridas por factores relacionados con el estilo de vida y enfermedades como: diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, obesidad, VIH, enfermedad renal crónica, entre otras.

El perfil lipídico (análisis de sangre) es una herramienta clave para la detección temprana y el control de las dislipidemias.‘‘Gran parte de la población no se realiza un perfil lipídico, por lo que en la mayoría no se diagnostican ni tratan. Aquellos con predisposición genética deben realizarse tal análisis a una edad más temprana, siguiendo las recomendaciones de su médico. En cambio, si no existe predisposición, es recomendable que, a partir de los 40 años, toda la población se realice dicho análisis de rutina para descartar algún tipo de dislipidemia’’, explicó el Dr. Daniel Elías, quien también es investigador clínico en lípidos y enfermedades cardiometabólicas del INCMNSZ.

El retraso del diagnóstico y la falta de tratamiento de las dislipidemias puede ocasionar el desarrollo de problemas cardiovasculares, como el infarto de miocardio (corazón), los eventos cerebrovasculares y enfermedad arterial periférica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[2], las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte en México durante 2023, con más de 180 mil personas fallecidas.

Finalmente, la publicación fue posible por el respaldo de Laboratorios Silanes, quien distribuirá gratuitamente el libro de manera física a los médicos que visita regularmente en consultorio, así como en formato digital a través de Medpoint (https://medpoint.com.mx/publicaciones/libro/50-preguntas-clave-dislipidemias), plataforma creada por la compañía y dirigida a los profesionales de la salud para facilitar la actualización médica continua.

Los médicos que contribuyeron al libro forman parte del grupo de trabajo sobre “Dislipidemias” de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE), así como del documento “Consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias” publicado en la Revista Mexicana de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo en 2024 y de la red de clínicas de lípidos de la Sociedad Europea de Aterosclerosis (EAS).