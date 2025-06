MC reforzará filtros para selección de candidatos para 2027

junio 4, 2025

Para el proceso electoral de 2027, Movimiento Ciudadano (MC) reforzará los filtros de selección de candidatos, luego de haber perdido tres municipios por la detención de sus alcaldes.

La dirigente del partido en Puebla, Fedrha Suriano Corrales, adelantó que implementarán criterios de selección más rigurosos e investigarán la fama pública que tengan los aspirantes entre la población.

Aunque remarcó que los partidos políticos no tienen facultades para investigar posibles vínculos delictivos, aceptó que dichas medidas son necesarias tras la aprehensión de los hermanos González Vieyra.

“Ahora tendremos que ser mucho más selectivos, mucho más claros y tendremos que hacer un proceso de investigación mucho más detallado (…) es tema de la fama pública, tendremos que tener un contacto mucho más directo con la gente de los municipios”, dijo.

La diputada local subrayó que MC actuó de buena fe cuando abanderó las candidaturas de Uruviel, Giovanni y Ramiro a las presidencias municipales de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente.

Afirmó que durante el tiempo que gobernaron los tres municipios del Valle de Serdán, no hubo problemas de ingobernabilidad e inclusive mejoraron las condiciones de seguridad y servicios públicos.

En ese sentido, lamentó que a partir de la ausencia de los ediles, los integrantes de los tres Cabildos hayan presentado sus renuncias de forma voluntaria, ya que defraudan la confianza que les dieron en el 2024.

No obstante, aseguró que los hechos no dañan la imagen del partido naranja, por lo que continuarán trabajando para no perder fuerza política de cara al 2027.

Cabe recordar que Uruviel y Giovanni fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 7 de marzo y actualmente permanecen recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, por distintos delitos.

Mientras que Ramiro fue aprehendido el 30 de mayo, tras salir de una audiencia en la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, acusado por presuntos delitos contra la salud.

Hasta el momento, el Congreso local ha concretado la disolución de los Ayuntamientos de Ciudad Serdán y Tlachichuca, donde instalaron Concejos Municipales en su lugar.

Además, se espera que en el transcurso de esta semana hagan lo propio con el Cabildo de San Nicolás Buenos Aires.