MC condena ataque a rancho de alcalde electo de Jáltipan

noviembre 14, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A través de un comunicado, la Coordinadora Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) envió un mensaje de solidaridad con Gildardo Maldonado Guzmán, presidente municipal electo de Jáltipan, luego de que su rancho fue baleado el jueves 13 de noviembre,

La dirigencia pidió a las autoridades una investigación inmediata, seria y transparente que permita identificar y sancionar a los responsables.

“La violencia nunca puede ser parte de la vida en Veracruz. Lo sucedido no solo representa un atentado contra una persona, sino un nuevo ataque contra la paz y la seguridad de miles de veracruzanos.

“Cada uno de nuestros representantes electos simboliza el esfuerzo de miles de ciudadanos libres que votaron por un futuro distinto. No permitiremos que el miedo o la violencia intenten doblegar la voluntad expresada en las urnas.”, dice el comunicado que no tiene la firma del dirigente.

En el documento se reiteró el llamado a las autoridades estatales y federales para que garanticen la seguridad de todas y todos los alcaldes, regidores y representantes electos, sin distinción de partido. Defender la paz, la vida y la voluntad popular es una obligación del Estado, no una opción.

“Movimiento Ciudadano se mantiene unido, firme y en pie de lucha. No retrocedemos ante la intimidación ni la injusticia. Este movimiento nació para transformar Veracruz, y nada —ni la violencia ni el miedo— nos hará renunciar a ese propósito.

“Confiamos en que la justicia prevalecerá y que este acto no quedará impune. A quienes pretendan frenar el cambio con amenazas les decimos con claridad: Veracruz no tiene miedo, y Movimiento Ciudadano tampoco”, dice el documento.