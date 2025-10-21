Sanae Takaichi es elegida primera ministra de Japón

octubre 21, 2025

La conservadora Sanae Takaichi se convirtió este martes en la primera mujer elegida como Primera Ministra de Japón –tras 103 hombres previamente en el cargo–, después de que su nominación fuera aprobada en el Parlamento a raíz del acuerdo de coalición entre su formación –el Partido Liberal Democrático– y el libertario Innovación.

Sanae Takaichi, de 64 años, obtuvo 237 de los 465 votos en la Cámara Baja y 123 de los 246 en la Cámara Alta en primera ronda, por lo que la falta de una mayoría en la segunda votación provocó una repetición frente al líder del opositor Partido Democrático Constitucional, Yoshihiko Noda, vuelta en la que contó con 125 apoyos, logrando su confirmación en el puesto.

• La dirigente asumió formalmente el cargo después de reunirse este martes, en el Palacio Imperial, con su Majestad, el Emperador Naruhito, quien la nombró oficialmente en el cargo.

Sanae Takaichi fue elegida el 4 de octubre al frente del Partido Liberal Democrático en sustitución de Shigeru Ishiba, quien dimitió en medio de su mandato para asumir su responsabilidad por las dos derrotas consecutivas del partido en elecciones en Japón, resultados que provocaron que el partido quedara en minoría en ambas cámaras del Parlamento, dificultando su capacidad para sacar adelante la legislación.

Así, Takaichi se vio forzada a alcanzar un acuerdo de coalición para poder ver confirmada su candidatura, algo que logró el lunes con Innovación, que se desmarcó la semana pasada del resto de la oposición, echando abajo los esfuerzos del resto de partidos para nombrar un candidato de unidad que pudiera hacerse con el cargo.

Sin embargo, la nueva coalición carece de una mayoría en las dos cámaras del Parlamento –la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros–, por lo que el nuevo Gobierno hará frente a dificultades igualmente para sacar adelante la legislación, dependiendo de pactos con los partidos de oposición o los independientes en cada uno de los temas.

La nueva primera ministra de Japón aseguró este martes que pretende llevar la relación con Estados Unidos a “nuevas alturas” durante su reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, que se espera para comienzos de la semana que viene.

Según medios japoneses, se espera que Trump aterrice en Tokio el próximo lunes para una visita de tres días, un viaje durante el que Sanae Takaichi abordará temas bilaterales así como la situación en el Indopacífico, la guerra en Ucrania o la tensión en Oriente Medio.

⇒ Como primera acción de su gobierno, Takaichi ordenó al Ministerio de Justicia intensificar las medidas contra la inmigración ilegal y fortalecer los controles migratorios en todo el territorio japonés.