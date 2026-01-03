Más oficinas, menos filas: Sefiplan abrirá 12 sedes de Hacienda en Veracruz

enero 3, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Para facilitar los trámites vehiculares en Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) anunció que, a partir del 12 de enero, se abrirán nuevas oficinas de Hacienda del Estado.

En un comunicado se mencionó que la intención es fortalecer la atención al contribuyente, garantizar la continuidad del servicio y ampliar la capacidad operativa de la Sefiplan.

A través de un programa de fortalecimiento y modernización de las oficinas de Hacienda del Estado, se brindará, de manera gradual, el servicio de canje de placas y altas vehiculares del servicio privado.

Lo anterior, en el marco del Programa de Ordenamiento Vehicular obligatorio para el servicio privado 2026, aplicable a las modalidades de automóvil, camión, ómnibus y remolque, el cual actualmente se encuentra en operación en las sedes ubicadas en:

• Álamo

• Acayucan

• Boca del Río

• Coatzacoalcos

• Córdoba

• Cosamaloapan

• Las Choapas

• Martínez de la Torre

• Minatitlán

• Orizaba

• Pánuco

• Poza Rica

• San Andrés Tuxtla

• Tierra Blanca

• Tuxpan

• Xalapa Norte

• Xalapa Sur

Como parte de la ampliación del servicio, a partir del 12 de enero se incorporarán de manera gradual seis áreas adicionales de atención en las oficinas de Hacienda del Estado de:

• Pueblo Viejo (Ciudad Cuauhtémoc)

• Coatepec

• Lerdo de Tejada

• Misantla

• Actopan

• Juan Rodríguez Clara

Asimismo, a finales del mes de enero, y conforme a la capacidad operativa y logística, se prevé la incorporación de cinco centros más, ubicados en:

• Huatusco

• Papantla

• Perote

• Tantoyuca

• Alto Lucero

El resto de las oficinas se integrará de forma progresiva, una vez concluidos los trabajos de adecuación y mejora de su infraestructura, con el propósito de reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad del servicio en beneficio de la ciudadanía; Sefiplan informará oportunamente sobre la ampliación del servicio en las demás sedes.

La dependencia recomendó a los contribuyentes consultar la página www.ovh.gob.mx, llamar al 800 260 24 00, de 08:00 a 18:00 hrs, o revisar las publicaciones en www.facebook.com/sefiplanveracruz o x.com/SEFIPLANVer.