Más de dos años tardarán empresarios y comerciantes en recuperarse de las afectaciones por las lluvias

octubre 23, 2025

*Gobierno federal deberá considerar suspensión de pago de impuestos en tanto se recuperan y otorgamiento de créditos de emergencia

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Hasta dos o tres años les llevará a los empresarios, micro, pequeños y medianos, afectados por las lluvias torrenciales e inundaciones que se registraron en la zona norte del estado recuperarse de las pérdidas que sufrieron, reconoció el presidente de la Coparmex Xalapa, Arturo Blanco Hernández.

En entrevista, el representante empresarial confió en que las autoridades del Gobierno Federal sean sensibles y suspendan, cuando menos temporalmente el pago de impuestos, así como consideren la entrega de créditos de emergencia.

“Ha habido empresas afiliadas a la Coparmex en la zona norte que desafortunadamente se han afectado y otras tantas, comercios, casas particulares. Lo importante ahorita es salvaguardar la integridad física de las personas, posteriormente vendrá el recuento de daños que haya sido en términos económico”.

En ese sentido, Blanco Hernández señaló que el gobierno federal tenga la sensibilidad y acepte la propuesta de la Coparmex de suspender temporalmente el pago de impuestos a los negocios de la zona norte afectada, en tanto comienzan a reactivarse.

“Ojalá se busquen los mecanismos para que haya créditos de emergencia, brindar financiamiento a los empresarios, micro, pequeños, medianos que hayan perdido activos, para poder reinventarse porque va a tardar un tiempo”.

Y es que, dijo, con las lluvias torrenciales y el desbordamiento de los ríos en varios municipios del norte, como Poza Rica, Álamo y otros, los afectados son empresas dedicadas al comercio fundamentalmente y transporte con pérdidas totales.

“Por lo menos dos o tres años se va a llevar recuperarse, es probable que antes ya estén operando, pero recuperar lo que perdiste si no estaba asegurado, te va a llevar muchos años”.

El presidente de la Coparmex Xalapa indicó que esta experiencia debe servir al empresariado para la contratación de seguros contra este tipo de situaciones.

“No es culpa de nadie, si creo que debe servirnos para prever qué hacer ante contingencias naturales, estar estructurados desde la autoridad y pasando por toda la población civil, donde estamos los empresarios”, finalizó.