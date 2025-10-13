No nos vamos a mover hasta normalizar las condiciones en zonas afectadas: Gobernadora

No nos vamos a mover hasta normalizar las condiciones en zonas afectadas: Gobernadora

octubre 13, 2025

Más de 3 mil personas rescatadas y 51 refugios temporales instalados.

Atención a 40 municipios afectados; se cuentan con 8 aeronaves.

Poza Rica, Ver., lunes 13 de octubre de 2025.- “Aquí estamos y no nos vamos a mover hasta que las condiciones estén normalizadas”, afirmó la gobernadora Rocío Nahle durante el enlace con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desde el Centro de Comando, para informar la atención integral a las zonas afectadas por las lluvias torrenciales provocadas por la vaguada y la depresión tropical 90E.

En apoyo a la población damnificada, se han distribuido 34 mil despensas, 5 mil 140 cobijas, 4 mil 889 colchonetas, 713 catres, 60 sillas de ruedas, 220 equipos funcionales y 12 mil 300 kits de limpieza.

Además, operan 8 plantas potabilizadoras de agua en Poza Rica, Pánuco y Tempoal, junto con dos cocinas móviles (en Poza Rica y Álamo) y una cocina industrial instalada también en Poza Rica.

La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar mantienen 60 hospitales en funcionamiento y tres consultorios móviles que han brindado 343 atenciones médicas a personas afectadas.

Para las labores de limpieza y restablecimiento, se encuentran desplegados 276 equipos de maquinaria pesada, entre retroexcavadoras, motoconformadoras, grúas, camiones volteo, tractores y plantas generadoras de energía.

Nahle García destacó que, gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, la situación en Álamo y Poza Rica muestra un avance significativo, al pasar de condiciones de inundación total hace 48 horas a la etapa de limpieza y recuperación.

Al corte, se reportan 40 municipios con afectaciones, de los cuales seis permanecen incomunicados, lo que representa 81 comunidades sin acceso terrestre y 24 caminos cerrados. Para garantizar el apoyo, se han establecido cuatro puentes aéreos en la sierra de Huayacocotla, operados con ocho helicópteros de la Federación y del Estado.

En la zona norte permanecen activos los planes DN-III-E, Marina y Tajín, principalmente en los márgenes de los ríos Cazones, Pantepec y Moctezuma, así como en áreas impactadas por los escurrimientos provenientes de estados vecinos.

La gobernadora informó que más de 300 mil personas han resultado afectadas; de ellas, 3 mil 39 han sido rescatadas y 3 mil 279 se encuentran en 51 refugios temporales habilitados en distintos municipios.

“Lo primero agradecerle a usted, al Gobierno federal, todo el apoyo que le ha brindado al pueblo de Veracruz, a toda la sociedad civil que se ha solidarizado en estos momentos sobre la situación actual que tenemos derivado de las lluvias torrenciales”.