Disminuye consumo de dulces tradicionales en fiestas decembrinas

diciembre 25, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Durante la temporada decembrina, comerciantes de dulces típicos en Xalapa han notado una disminución en la compra de productos tradicionales, una situación que atribuyen principalmente al cambio en los gustos de las nuevas generaciones.

Ana Karen Méndez, encargada del local Dulces Alex, explicó que aunque diciembre y la temporada de Todos Santos solían ser las fechas más fuertes para este tipo de ventas, actualmente la demanda ha bajado de manera considerable.

Señaló que muchos niños ya no muestran interés por los dulces típicos, lo que influye directamente en las decisiones de compra de las familias. “Hay papás que quieren comprar, pero los niños dicen que esos dulces ya no les gustan, no es como antes”, comentó.

Por su parte, algunos consumidores aún consideran importante mantener viva la tradición. Teresa Ríos, madre de familia, señaló que continúa comprando dulces tradicionales porque son los que le gustan a su hijo y porque considera necesario apoyar estas costumbres para que no desaparezcan.

Comerciantes indicaron que actualmente los niños prefieren dulces industrializados, lo que ha desplazado poco a poco el consumo de productos artesanales, a pesar de su valor cultural y tradicional durante estas fechas.