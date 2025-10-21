Xaltipa desaparece bajo el lodo: piden ayuda y reubicación para comunidades de Ilamatlán

Xaltipa desaparece bajo el lodo: piden ayuda y reubicación para comunidades de Ilamatlán

octubre 21, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. En Ilamatlán, municipio ubicado en la zona norte de Veracruz, la localidad de Xaltipa prácticamente desapareció tras las fuertes lluvias, inundaciones y deslaves ocurridos el pasado 10 de octubre, mientras que decenas de comunidades siguen incomunicadas y dos maestras junto con sus hijas permanecen no localizadas, informó el docente del Telebachillerato, Rogaciano Cortés Ramírez.

Explicó que, aunque los apoyos aéreos han comenzado a llegar, las familias campesinas piden alimentos básicos y no productos enlatados.

“La mujer y el hombre del campo no están acostumbrados a comer enlatados, necesitan maíz, frijol y jitomate”, expresó.

Cortés Ramírez detalló que los 350 habitantes de Xaltipa requieren ser reubicados en un sitio seguro, ya que el deslave cubrió por completo la comunidad.

“Solo se ve el domo, Xaltipa desapareció. Va a ser necesaria la reubicación total con viviendas, terrenos, escuelas y atención médica”, dijo.

También reportó graves daños en Xahuatlán y Atempa, esta última devastada en un 70 por ciento.

«Tenemos puentes y caminos destruidos, toneladas de tierra y piedra bloqueando el paso; hay lugares donde se llevó toda la carretera”, señaló.

A casi dos semanas del desastre, la situación sanitaria preocupa: hay personas enfermas, mujeres embarazadas y comunidades enteras que no han recibido atención médica.

La comunidad de Xoxocapa funciona como centro de acopio y distribución aérea, donde la Fuerza Aérea y la Marina han comenzado a entregar ayuda, aunque el acceso sigue siendo limitado.

Además, continúan las búsquedas de personas desaparecidas, entre ellas las maestras Sonia y María Guadalupe Hernández Hernández, así como las hijas de ambas.

“Las buscan con palas y picos, pero hay demasiada tierra. Pedimos que nos manden canes para localizarlas”, comentó el docente.

Finalmente, insistió en su llamado urgente a los gobiernos estatal y federal para habilitar los caminos y garantizar el acceso de víveres, médicos y maquinaria pesada a las zonas más afectadas.