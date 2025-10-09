Más de 180 personas en albergues por temporal lluvioso, se rescataron 20 personas en Cerro Azul

octubre 9, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado informó que se activaron ocho refugios temporales en la zona norte de la entidad para la población, con alrededor de 180 personas albergadas.

Son tres refugios en Papantla, uno en Tihuatlán, uno en Poza Rica y en Álamo, además de viviendas afectadas, por lo que se establecieron tres puestos de mando, uno en Álamo-Cerro Azul, Poza Rica-Papantla y otro en Huayacocotla.

La funcionaria estatal reportó que se registraron deslizamientos de tierra y caídas de agua sobre la carretera en la zona de Huayacocotla.

“Ya tenemos personas en los refugios, principalmente en el de Álamo, te emos más de 120 personas refugiadas, afortunadamente decidieron salir de sus viviendas, pero hay gente que se decide quedar para resguardar sus bienes, pero decirles que ahí tienen un cuartel de Guardia Nacional para auxiliar a las personas”.

Osorno Maldonado sobre los ríos dijo que las situaciones críticas se viven en la cabecera municipal de Álamo por dos afluentes, el Estero del Ídolo y Oro Verde.

Se tuvo un incremento en Tecolutla, en Zontecomatlan se tuvo una salida sin afectación a viviendas.

“En este momento no tenemos ningún registro de las vías principales que se vean impedidas en el paso, algunos caminos tuvieron algunos deslizamientos, por ejemplo en Coyutla, se está atendiendo uno más en el municipio de Tequila, en Texcatepec, está incomunicado, pero son precisamente caminos locales y se trabaja con la Siop y los municipios”.

Asimismo, sostuvo que no se reporta ninguna víctima mortal, aunque sí confirmó el rescate de 20 personas en el municipio de Cerro Azul.

Finalmente, reitero el trabajo coordinado para la atención de la emergencia con el Ejército, Marina y Guardia Nacional, siguiendo la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle de no escatimar esfuerzos en la atención a la población.