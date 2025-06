Martha Higareda y Lewis Howes esperan a su primer bebé

junio 24, 2025

La actriz mexicana Martha Higareda y el conferencista estadounidense Lewis Howes anunciaron hoy, a través de una exclusiva publicada en la revista Caras México, que están esperando a su primer hijo, un sueño largamente acariciado por la pareja .

La confirmación llega tras meses de especulación. Higareda, conocida por éxitos como Amarte duele y No manches Frida, relató que la noticia sorprendió a ambos: “Yo me puse a llorar de felicidad y Lewis me apapachaba”, compartió con emoción.

Hace un año, la actriz se sometió a una cirugía para extirpar miomas uterinos (tumores benignos que le impedían concebir) un procedimiento que ella misma calificó como “muy complejo”, pero fundamental para su embarazo. Tras realizar una prueba casera de alta sensibilidad, confirmaron su estado con un análisis de sangre por parte del médico, quien les dio la noticia oficial.

El anuncio fue acompañado de una emotiva publicación conjunta en Caras México e Instagram, acompañada de la clásica imagen del baby bump y cientos de felicitaciones de seguidores y colegas como Sandra Echeverría, Anahí, Claudia Lizaldi y Daniella Monet.

El vínculo entre Martha Higareda y Lewis Howes

La historia de amor entre Martha y Lewis comenzó en 2021 durante The Summit of Greatness en Los Ángeles, un evento de crecimiento personal donde ambos fueron parte importante. Desde ese momento, conectaron por su visión compartida, abriendo conversaciones profundas sobre futuro, valores y la posibilidad de formar una familia.

Martha Higareda relató que Lewis le manifestó, desde el inicio, su deseo firme de ser padre, pero al mismo tiempo aseguró que no había confiado antes en ninguna mujer para esa misión, hasta que la conoció.

Por su parte, él resaltó su confianza en Martha como compañera: “Es con ella, confío en sus valores, en su forma de ser y en que es una mujer fuerte, que aunque yo no estuviera, sacaría a nuestra familia adelante”.

La boda, el ambiente familiar y el bebé que llega

Martha y Lewis contrajeron matrimonio el pasado 8 de febrero en una ceremonia celebrada en Playa del Carmen, en compañía de 120 invitados y con detalles que honraron las raíces mexicanas de la actriz. Apenas cuatro meses después, dan la bienvenida a un nuevo capítulo: la espera de su primogénito.

Aunque aún no han dado pistas sobre el sexo del bebé ni la fecha exacta de parto, algunas especulaciones lo ubican entre diciembre de 2025 y enero de 2026, suponiendo que ya transcurre el primer trimestre del embarazo

Este embarazo simboliza más que la llegada de un bebé; representa la consolidación de una relación basada en diálogo, sanación emocional y proyectos compartidos. Martha, de 41 años, se prepara para una maternidad anhelada tras haber emprendido un vital proceso médico, mientras sigue activa en cine y televisión. Lewis, por su parte, continúa su labor como orador motivacional y autor del influyente podcast The School of Greatness.