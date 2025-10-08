Atiende SIOP afectación en la carretera federal 150 Antón Lizardo-Veracruz

octubre 8, 2025

Xalapa, Ver., miércoles 08 de octubre de 2025.- En atención a las condiciones meteorológicas que se presentan en la entidad, y derivado del temporal lluvioso registrado en las últimas horas, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) informa que personal técnico y maquinaria se encuentran en la carretera federal 150 Antón Lizardo-Veracruz, a efecto de reparar el socavón formado sobre el bulevar Riviera Veracruzana en el municipio de Alvarado.

Desde las primeras horas de este miércoles, cuadrillas de la SIOP realizan labores de evaluación de daños, limpieza y aseguramiento del área, con el propósito de restablecer la circulación vehicular de manera segura y en el menor tiempo posible.

Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de Protección Civil, la Guardia Nacional y autoridades municipales, quienes mantienen vigilancia en la zona para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos.

La SIOP reitera su compromiso de responder de manera inmediata ante contingencias derivadas de las condiciones climáticas, priorizando la seguridad vial y la protección de la infraestructura carretera en todo el estado.

Se exhorta a la población a atender los avisos oficiales, conducir con precaución y evitar transitar por zonas afectadas durante la presencia de lluvias intensas.