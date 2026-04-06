Lluvias intensas y evento de Norte en Veracruz

abril 6, 2026

Hoy, el frente frío núm. 43 se extenderá sobre el golfo de México y continuará interactuando con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, propiciando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Puebla y Campeche; y fuertes en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; así como el descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional. Por otra parte, canal de baja presión sobre el occidente y sur del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de ambos océanos, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. Circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el occidente, sur y sureste de México, continuando con la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro) e iniciará una onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Morelos (sur).



El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos del frente frío núm. 43, la masa de aire polar que lo acompaña y una vaguada en altura.

Para mayor información en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-sistemas-frontales-y-evento-de-norte-en-el-golfo-de-mexico



Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para hoy 06 de abril de 2026:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y noreste), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y noroeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 06 de abril de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 06 de abril de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 06 de abril de 2026:



Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; de componente norte: Campeche y Yucatán.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tabasco.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas del Estado de México y cielo nublado. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales estarán acompañados con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.



Península de Baja California: Cielo nublado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con posibles heladas en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido y caluroso en la región. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, iniciando una onda de calor en Sinaloa (sur). Viento del oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, y rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (centro, sur y suroeste) y Michoacán (centro y oeste), e iniciando onda de calor en Nayarit (norte). Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y noreste) y Chiapas (norte y noroeste), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Chubascos en Guerrero. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana ambiente templado; por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro). Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Cielo nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales intensas en Tabasco (oeste y sur) y Veracruz (sur); las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Chubascos en Tamaulipas. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana ambiente fresco con bancos de niebla en la región y frío en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado y cálido en Tabasco. Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h, rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tabasco.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes en Campeche y lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían generar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente templado y cálido durante la tarde. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche y Yucatán.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en zonas montañosas de la región, así como ambiente gélido en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso en el suroeste de Chihuahua. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla; mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones. Chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas altas, así como cálido a caluroso durante la tarde, iniciando una onda de calor en Morelos (sur). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tlaxcala, Tlax., 70.3; Cacahoatán, Chis., 54.0; Xalapa, Ver., 37.0; Juan Galindo, Pue., 24.0; El Mante, Tamps., 23.0; Valladolid, Yuc. y Axtla de Terrazas, S.L.P., 22.0; Torreón, Coah., 20.4; Tlalpan, Cd. de Méx., 13.0 y Temamatla, Edo. Méx., 10.5.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 40.4; Arriaga, Chis., 37.8; Ejido Nuevo León, B.C., 36.6; Valladolid, Yuc. y Campeche, Camp., 35.5; Empalme, Son., 35.3; Guadalajara, Jal., 34.5; Zamora, Mich. y Loreto, B.C.S., 34.2; Villahermosa, Tab., 34.0 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 26.0

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Temósachic, Chih., 6.9; Toluca, Edo. Méx., 9.0, Puebla, Pue., 12.0 y Aeropuerto de la Cd de Méx. 13.0.