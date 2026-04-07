Cielo nublado y chubascos en Veracruz

abril 7, 2026

Este día, el frente núm. 43 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como muy fuertes en Chiapas. Mientras tanto, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México, así como evento de “Norte” durante la mañana, en Veracruz, Tabasco, Campeche, istmo y golfo de Tehuantepec. Por otra parte, un canal de baja presión al interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur de la República Mexicana. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio mexicano, mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur) y Morelos (sur), iniciando a partir de este día en Chiapas (costa).

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos del frente núm. 43 y su masa de aire polar asociada, sobre territorio mexicano.

Para mayor información en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-sistemas-frontales-y-evento-de-norte-en-el-golfo-de-mexico



Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.



Pronóstico de lluvias para hoy 07 de abril de 2026:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de abril de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de abril de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.



Pronóstico de viento y oleaje para hoy 07 de abril de 2026:



Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana: Veracruz, Tabasco y Campeche.



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero; de componente norte: Yucatán.



Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Tamaulipas y Campeche.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco en la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.



Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco y frío con posibles heladas en zonas serranas de Baja California y templado en Baja California Sur. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, continuando la onda de calor en Sinaloa (sur). Viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, y rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado con chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Jalisco. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas. Sin lluvia en Nayarit y Colima. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste) y Michoacán (centro y oeste). Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Nayarit y Jalisco y rachas de 30 a 50 km/h en Colima y Michoacán.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y fuertes en Oaxaca, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Chubascos en Guerrero. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas; por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro y sur) e iniciando a partir de este día en Chiapas (costa). Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), principalmente por la mañana. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Cielo nublado en el transcurso del día con chubascos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, mismos que podrían acompañarse con descargas eléctricas. Por la mañana ambiente fresco en Tamaulipas y Veracruz, frío en zonas serranas de Veracruz y ambiente templado en Tabasco; con bancos de niebla en la región; Durante la tarde, ambiente templado. Evento de “Norte” con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco. Así como viento del este y noreste con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en Tamaulipas.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado con chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cuales se acompañarán con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado y cálido durante la tarde. Evento de “Norte” por la mañana con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en Campeche y viento de componente norte de 10 a 20 km/h en Quintana Roo y con rachas de 30 a 50 km/h en Yucatán.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado con probabilidad de chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en zonas montañosas de la región, así como ambiente gélido en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas y rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias e intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a frío en zonas altas, así como de templado a cálido durante la tarde, continuando onda de calor en Morelos (sur). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Coatzacoalcos, Ver., 55.0; Ocotepec, Chis., 43.0; Balancán, Tab., 35.0; Tlaxcala, Tlax., 19.0; Magdalena Contreras, CDMX., 5.0 y Ocoyoacac, Edo. Méx., 3.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 41.4; Hermosillo, Son., 38.5; Ciudad Constitución, B.C.S., 37.5; Tapachula, Chis., 37.4; Colima, Col., 36.1; Valladolid, Yuc., 35.0 y Tacubaya, CDMX, 25.3.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tulancingo, Hgo., 7.8; Nuevo Casas Grandes, Chih., 8.2; Tlaxcala, Tlax., 8.4; Saltillo, Coah., 9.0; Toluca, Edo. Méx., 9.1; Tepehuanes, Dgo., 11.5; Puebla, Pue., 12.0; Querétaro, Qro., 12.5 y Tacubaya, CDMX, 13.0.