Magistrado descarta tintes dictatoriales en reforma electoral

marzo 5, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, rechazó que la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenga rasgos dictatoriales, como han señalado algunos partidos políticos.



Ante las críticas de distintos liderazgos, sostuvo que la propuesta se presenta en un contexto de “rispidez política”, por lo que los calificativos que emiten los partidos están relacionados con la postura que cada uno asume frente a la iniciativa.

“No tenemos ese riesgo como tal. Estos síntomas no son de una dictadura, estos síntomas son de la vivencia, del ejercicio de lo público en una democracia en donde algunos partidos tendrán calificativos al margen”, expresó.

El magistrado subrayó que la reforma aún no ha sido discutida formalmente, por lo que deberá ser analizada y posteriormente votada en el Congreso, ya sea a favor o en contra.

“Lo importante no es cómo lo califican sino cómo lo votan y cómo lo asumen”, añadió.

Bátiz García explicó que uno de los puntos centrales de la propuesta es reducir el costo de las elecciones, lo que implicaría una disminución de hasta 25 por ciento en el financiamiento público que reciben los partidos políticos.

“Uno de los puntos torales que va a ser preocupación de los propios partidos de estas 11 propuestas de reforma constitucional conllevan la reducción del financiamiento público que tienen los partidos políticos”, señaló.

Asimismo, mencionó que otro aspecto novedoso de la iniciativa es la regulación del uso de la inteligencia artificial en el ámbito político y electoral.

“Creo que es indispensable y necesario porque en un sistema político sí es importante que no solamente existan destinatarios sino también los emisores del mensaje, no como una forma de limitar la libertad de

expresión, pero sí regulando”, indicó.

Añadió que, en caso de existir sanciones derivadas de estos procedimientos, deberán establecerse responsabilidades claras sobre el uso y difusión de mensajes en el ámbito político.