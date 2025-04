Madonna y Elton John se reconcilian tras décadas enemistados

abril 8, 2025

Madonna hizo noticia el pasado lunes 7 de marzo al compartir en su cuenta de Instagram una foto donde se le veía con el cantante británico Elton John, poniéndole fin a más de veinte años de enemistad.

“¡Por fin enterramos el hacha!” fue como inició su post la cantante y compositora de 66 años, misma que asistió a Saturday Night Live (SNL) donde Elton John se presentó el fin de semana pasado.

También añadió el recuerdo de su primera vez viendo a Elton John en vivo cuando era adolescente, una experiencia que marcaría profundamente su vida y carrera profesional.

“Me escapé de casa una noche para verlo tocar en Detroit. Fue una presentación inolvidable que me ayudó a comprender el poder transformador de la música. Siempre me sentí como una extraña mientras crecía, y verlo en el escenario me hizo entender que estaba bien ser diferente, destacar, tomar el camino menos transitado. De hecho, era esencial”, contó.

Por otra parte, la artista recordó lo mucho que le dolió las declaraciones del cantante británico refiriéndose negativamente a su música.

“Me dolía saber que alguien a quien admiraba tanto expresó su desprecio hacia mí como artista. No lo entendía”, indicó.

La reconciliación llegó cuando, durante el programa, Madonna decidió confrontar a Elton. “Cuando lo vi, lo primero que dijo fue: “Perdóname”. Y el muro entre nosotros se derrumbó”, relató.

En un comentario, el cantante británico agradeció que Madonna asistiera a verlo al SNL y por perdonarlo a él y “a su gran bocota”.

“Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi bocaza. No me siento orgullosa de lo que dije. Sobre todo, cuando pienso en todo el trabajo pionero que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfe y sean fieles a sí mismas”, comentó.

¿De dónde viene la enemistad?

Esta relación conflictiva ocurrió desde el 2002, cuando Elton John calificó la canción “Die Another Day” de Madonna como “la peor de la historia” dentro del universo de James Bond.

La rivalidad escaló en 2004, cuando el cantante criticó duramente a la Reina del Pop por hacer playback en sus conciertos. Sus críticas fueron tan severas que el músico llegó a decir: “Cualquiera que haga playback en público cuando la gente paga para verla debería ser fusilado”.

En 2011, la disputa se amplió cuando Elton John atacó a Madonna por sus comentarios despectivos hacia Lady Gaga, quien entonces comenzó su carrera.

“No entendí por qué Madonna tuvo que ser tan desagradable”, expresó el británico.

Sin embargo, la distancia entre ellos disminuyó en 2023, cuando la Fundación Elton John contra el SIDA elogió el homenaje que Madonna rindió a las víctimas de la enfermedad en su Celebration Tour.