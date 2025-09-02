La UNAM se preocupa por consecuencias en las cirugías estéticas, mientras aparece el gran negocio en Nuevo León

septiembre 2, 2025

Una joven de 25 años, originaria de Saltillo, Coahuila, murió tras realizarse una cirugía estética en una clínica ubicada en Monterrey, Nuevo León, el pasado 13 de agosto. Lo que ha generado diversas preocupaciones por estas intervenciones en el país.

La semana que acaba de terminar, informó el gobierno de Nuevo León, que cerraron 10 clínicas, algunas que no tenían control sanitario.

De 75 a 80 por ciento de las personas que se someten a una cirugía plástica cosmética presenta un trastorno dismórfico, es decir, una preocupación por tener defectos físicos que para otros podrían carecer de importancia, dijo la profesora de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, Mariblanca Ramos Rocha.

Arrugas, acné, cicatrices, manchas, vello excesivo, palidez o enrojecimiento y asimetría facial son algunas de las principales imperfecciones que consideran, destacó durante la conferencia “Los dilemas éticos en la cirugía plástica estética”, del Programa Universitario de Bioética.

La maestra en Ciencias Médicas de la FM detalló: los trastornos dismórficos suelen estar relacionados con depresión en 12 a 46 por ciento de los casos; o perturbaciones de la personalidad (limítrofe, 11.8 por ciento; paranoide, 10.9 por ciento; evitativa, 26.9 por ciento; obsesiva, 16.8 por ciento; y dependiente, 5 por ciento).

A decir de la experta, a partir de la primera ocasión en que el médico atiende al paciente es necesario que conozca las razones por las cuales se realiza la cirugía, por ejemplo si es una molestia (real o psicológica, por influencia de redes sociales), a fin de saber si hay posibilidad de brindar alivio al sufrimiento psicológico y emocional a través de este procedimiento.

Estudios han demostrado que cuando tienen una carga fuerte de ese padecimiento la exigencia será alta, precisó Ramos Rocha. Sin embargo, acotó, se debe entender también que la cultura influye en la toma de decisiones para someterse a una intervención.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la clínica ya está asegurada.

Los especialistas señalan que en este contexto, entre las obligaciones del cirujano está ofrecer asistencia de calidad porque la persona deposita su confianza. Es esencial brindar resultados, y aclarar los riesgos que conlleva la operación. El especialista da recomendaciones y puede objetar el deseo del paciente.

Una de las críticas principales hacia la cirugía estética es que quienes quieren aplicársela son personas sanas con el objetivo de cambiar su imagen; es el deseo que se transforma en placer, enfatizó.

En la segunda sesión de la Cátedra Extraordinaria de Bioética, que se lleva a cabo hasta el 18 de noviembre, expresó: Tenemos que poner sobre la mesa que el cambio de apariencia interviene sobre la calidad de vida del sujeto, y el concepto de belleza en la actualidad se orienta hacia patrones.

Cuando hay otros factores como problemas de tipo mental, depresión, falta de información o coacción favorecen que la gente se realice procedimientos plásticos complejos.

La profesora de Historia y Filosofía de la Medicina recordó que este fenómeno afecta a naciones de América Latina, y del otro lado del mundo, en la región asiática, se ha visto una “occidentalización” de la fisonomía, como lo muestran las cirugías para agrandar los ojos.

Clausuran 10 Clínicas de Cirugía Plástica en Nuevo León.

Tras la muerte de la joven de 25 años tras cirugía estética en Monterrey el 19 de agosto la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS revisó ahora 22 consultorios en Monterrey y San Pedro Garza García, detectando violaciones a la Ley. Como parte del combate a la ilegalidad se han revisado 1,573 clínicas y consultorios de belleza estéticas, de las cuales se han suspendido 172.

Clausuran 10 Clínicas De Cirugía Plástica En Nuevo León.

Con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población mexicana, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) suspendió otros 10 establecimientos dedicados a prestar servicios de cirugía estética en Monterrey y San Pedro Garza García, Nuevo León, por violaciones a la Ley General de Salud.

Los verificadores sanitarios revisaron 22 clínicas de cirugía plástica y estética para constatar el cumplimiento de la normatividad y detectaron que 10 consultorios ofrecían servicios médicos violando la ley, y que el área de Rayos X no contaba con licencia sanitaria, por lo que se procedió al cierre de esta.

La autoridad sanitaria determinó la colocación de sellos de suspensión y el aseguramiento de productos sin registro sanitario, luego de comprobar que las clínicas de belleza no contaban con aviso de funcionamiento y responsable sanitario.

Los consultorios suspendidos son los siguientes:

A la fecha, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha revisado 1,573 clínicas y consultorios de belleza estética en las 32 entidades federativas, de las cuales se han suspendido.

Por este motivo, la COFEPRIS actualizó el listado de las clínicas irregulares que han sido sancionadas por operar en la ilegalidad y poner en riesgo la salud humana, la cual puede consultarse en la página www.cofepris.gob.mx/alertas

La agencia sanitaria advierte que continuará vigilando el mercado de productos y servicios médicos para proteger la salud pública y combatir la ilegalidad.