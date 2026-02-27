La segunda batalla de Martín 

febrero 27, 2026

Martín Aguilar se queda apoltronado queridos míos, recordemos que el rector de la Universidad Veracruzana de un modo muy poco ortodoxo y casi que medio ilegal, obtuvo una una prórroga para continuar en el cargo por el periodo 2025–2029, esta extensión fue aprobada por una Junta de Gobierno de la institución, bastante cuestionada y con base en la normativa interna, que vaya usted a saber lector, lectora querida, de donde habrá sacado el señor Aguilar Sánchez y su grey.

Luego del papelón tan poco democrático del señor Aguilar, estudiantes, académicos y hasta los exrectores emprendieron un intenso activismo, ya que consideraron que la prórroga carecía de transparencia o que no respetaba la Ley Orgánica de la Universidad… Víctor Arredondo, Raúl Arias, un señor Vela y el eterno aspirante el doctor Manzo, montaron en cólera y casi se inmolan ahí en las faldas del cerro ese donde está la rectoría de la Universidad Veracruzana.

Muchos grupos antagónicos de las milongas del señor Aguilar, promovieron amparos contra la prórroga del rector, alegando irregularidades en el proceso y al final algunos de estos recursos fueron admitidos, pero otros fueron desechados o declarados improcedentes por tribunales de toda índole.

Finalmente ayer, un tribunal federal determinó por unanimidad que los amparos contra su prórroga son improcedentes, respaldando la autonomía universitaria y confirmando la continuación de Martín Aguilar Sánchez al frente de la Universidad Veracruzana, recordemos que anteriormente también hubo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no atrajeron las quejas sobre la prórroga, lo que favoreció la postura de autonomía universitaria.

Así que finalmente y luego de aspectos legales y de rigor, ahora le toca a Martín Aguilar, legitimar su mandato ante estudiantes y académicos que seguirán cuestionando la legalidad de la prórroga y la forma en que presuntamente se tomó la decisión.

Ahí será en donde el rector Aguilar Sánchez, tendrá emprender su segunda gran batalla que será abrir el diálogo no solo con órganos colegiados, sino también con el gobierno estatal, recordemos que la gobernadora Rocío Nahle, no vio con buenos ojos ese exceso de autonomía rectoril al suspender clases antes de comunicarse siquiera con protección civil, para informase de la situación real que atravesaba el estado.

Cosas de la vida y menudencias

Arranca la cumbre Tajín ¡Mi gente! Ayer la gobernadora Rocío Nahle García, presentó la cartelera oficial de Cumbre Tajín 2026, que se realizará del 20 al 22 de marzo en Papantla, bajo el lema “Tapaxawan, Alegría que une culturas”.

Les cuento que en el Nicho de la Música se presentarán el 20 de marzo el Ensamble de Semilleros, Arte y Folklor México y La Original Banda El Limón; el 21 de marzo actuará el Ballet Folclórico Nicte-Ha, La Surada y Yuridia, para finalmente el 22 de marzo presentarse Chogo Prudente, Los Choclok, Lila Downs y Grupo Cañaveral.

La gobernadora Rocío Nahle ha sido enfática al aseverar que el festival, es un evento “cien por ciento cultural”, que incluirá actividades desde temprano con participación de artesanos, cocineras tradicionales y grupos folclóricos, además de invitados de otros estados.

Encuentros como este han impulsado durante años el turismo comunitario, fortaleciendo así la economía regional y promueviendo el patrimonio de los pueblos originarios.

Así las cosas lector, lectora querida nos leemos el lunes, pasen un lindo fin de semana.