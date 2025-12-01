La Escuela es Nuestra cierra 2025 con más de 8 millones de pesos

diciembre 1, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) cerrará el año con 8.1 millones de estudiantes beneficiados y una dispersión presupuestal de 25 mil millones de pesos para la mejora de infraestructura educativa, informó Pamela López, directora general del programa.

López detalló que los recursos se entregan directamente a los Comités Escolares de Administración Participativa, integrados por madres y padres de familia, docentes y, en el caso de Educación Media Superior (EMS), también estudiantes.

Hasta ahora, el programa ha dispersado recursos a 68,011 escuelas de educación básica, entre las cuales destacan 16,796 secundarias públicas que recibieron 5,128 millones de pesos, es decir, la mitad de todas las secundarias incluidas en esta etapa.

La funcionaria explicó que esta decisión busca fortalecer los aprendizajes básicos y asegurar que las y los adolescentes no abandonen sus estudios al pasar al siguiente nivel educativo.

En el primer año de incorporación de la EMS al programa, 6,239 planteles recibieron 4,576 millones de pesos, lo que representa 52% de las escuelas de ese nivel en el país.

El programa se encuentra en su fase final de operación para este ejercicio fiscal.

La última ministración del año será de 238 millones de pesos, dirigida a 776 escuelas de Puebla y Veracruz, entidades que retrasaron actividades por recientes afectaciones por inundaciones.

López subrayó el papel central de las comunidades escolares, que además de elegir a los comités, diagnostican las necesidades de cada plantel y definen en qué obras o mejoras se invertirá el recurso.

También reconoció la labor de las y los Servidores de la Nación, a quienes calificó como “la fuerza operativa” del programa en territorio.

Con la planeación establecida para el sexenio, LEEN prevé una cobertura estratégica:

• Escuelas de educación especial y de planes de justicia: apoyo anual.

• Inicial, preescolar y primaria: hasta dos apoyos durante el sexenio.

• Secundarias y EMS: hasta tres apoyos, por tratarse de niveles donde se busca garantizar continuidad educativa.

Con ello, afirmó López, el gobierno del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación” busca consolidar la atención educativa y mejorar las condiciones de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes.