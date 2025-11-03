Los Angeles Dodgers ganan la Serie Mundial 2025

noviembre 3, 2025

Los Angeles Dodgers se coronaron campeones de la Serie Mundial 2025 tras vencer 5-4 a Toronto Blue Jays en un dramático séptimo juego. El equipo californiano remontó para conseguir su segundo título consecutivo.

El pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial. Con menos de 24 horas de haber ganado el juego 6, lanzó dos entradas sólidas como relevista para asegurar el triunfo de los Dodgers.

El partido culminó con un doblete del mexicano Alejandro Kirk que significó el out definitivo. Toronto estuvo a dos outs del campeonato antes de que Los Angeles completara su remontada.

El juego comenzó con un cuadrangular de tres carreras de Bo Bichette. Los Blue Jays mantuvieron la ventaja hasta la novena entrada, cuando Miguel Rojas empató el partido con un jonrón solitario.

Will Smith conectó el jonrón que dio la ventaja definitiva a los Dodgers. El equipo de Los Ángeles logró su primer liderato del juego en el momento más crucial.

Los Dodgers celebran su bicampeonato, el primero de las Ligas Mayores en 25 años,en una temporada donde también rindieron homenaje a Fernando Valenzuela.