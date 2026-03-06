Jornada Artística 8M: Narrativas entretejidas, en la Pinacoteca Diego Rivera

marzo 5, 2026

Xalapa, Ver., jueves 05 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) en colaboración con la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana (UV), invita al público a la Jornada Artística 8M: Narrativas entretejidas, que se llevarán a cabo el sábado 07 y domingo 15 de marzo, a las 17:00 horas y 19:00, respectivamente, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La entrada es libre.

Contará con la participación especial tanto de académicas de la Unidad de Artes, como de estudiantes y egresadas de la Facultad de Artes Plásticas, Danza y Música de la UV: Leticia Velasco, Leonor Flores, Roxana Cámara y Minerva Torres, Yuineth Reyes y Karime Ramírez.

El sábado 07 se realizará el círculo de conversación Patrones de entretela: la indumentaria como presión estética, guiado por Yuineth Reyes, Karime Ramírez y Leticia Velasco. Este espacio propicia un diálogo abierto donde el público podrá expresar sus experiencias mediante la intervención artística de prendas de vestir.

Para el domingo 15, en la explanada de la Pinacoteca, se realizará la acción performática Narraciones Entretejidas, una propuesta escénica que entrelaza danza, música y presencia corporal como gesto de memoria compartida y construcción colectiva.

Participarán la bailarina Leticia Velasco y la chelista Leonor Flores con la colaboración de Abraham Ponce. A través del movimiento y el sonido, la acción transforma las voces y reflexiones compartidas en presencia viva dentro del espacio público, convirtiéndolo en territorio de escucha y reconocimiento.

Conoce más información sobre estas y otras actividades del recinto, a través de las redes sociales de la @PinacotecaDR. Sigue la cuenta oficial de la @SECVERoficial para conocer todas las actividades que confirman por qué Veracruz está de moda.