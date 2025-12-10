Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité del Nobel de Noruega, pide la renuncia de Maduro

diciembre 10, 2025

Durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, pidió la renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela.

Este 10 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, principal opositora del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela; sin embargo, su hija, Ana Corina Sosa, fue quien recibió el galardón en su nombre.

Pero durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, pidió a Nicolás Maduro aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo como presidente de Venezuela.

“Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”.

Durante su discurso, fue interrumpido por una ola de aplausos de los presentes durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, quien estuvo ausente y en su lugar, su hija Ana Corina Sosa aceptó el galardón.

Jørgen Watne Frydnes continuó su discurso en contra del gobierno venezolano, asegurando que es un régimen que “silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición”.

“Mientras estamos aquí sentados en el Ayuntamiento de Oslo hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, solo los gritos de los presos que están siendo torturados”.