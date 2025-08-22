Renuncia de Vidulfo a defensa de padres de los 43 no afecta investigación: Sheinbaum

agosto 22, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que la renuncia de Vidulfo Rosales como representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no modifica en absoluto el seguimiento del caso.

“Sólo tengo información de lo que sale en los medios hoy, no tengo mayor información. Habría que esperar a ver cuál es la información, pues obviamente la Corte es autónoma, el presidente de la Corte toma sus propias decisiones”, dijo la mandataria, quien añadió que aún esperaban detalles adicionales sobre la situación.

Al ser cuestionada sobre si este cambio podría alterar los avances en la atención a los familiares de los normalistas, Sheinbaum subrayó:

“No, el seguimiento es el mismo, ellos definen sus representantes jurídicos, nosotros tenemos comunicaciones con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y seguimos trabajando”.

Con estas declaraciones, la Presidencia refuerza que la administración federal mantiene su compromiso de acompañamiento y comunicación constante con los familiares en la búsqueda de justicia para los 43 estudiantes.