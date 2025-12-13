IPE presume solidez financiera y garantiza pensiones en Veracruz

diciembre 13, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) atraviesa un momento de estabilidad financiera y fortalecimiento sostenido, lo que permite descartar cualquier riesgo de crisis en el sistema pensionario, afirmó su director general, Luis Octavio Hernández Lara.

En el marco del convivio de fin de año con personal del organismo, el titular del IPE destacó que las finanzas del instituto muestran un comportamiento positivo, respaldado por cifras oficiales que reflejan una mejora significativa respecto a años anteriores.

De acuerdo con el funcionario, la Reserva Técnica del IPE alcanzó en octubre los 3 mil 139 millones de pesos, monto que ya fue actualizado y que supera por más del triple los recursos disponibles en 2016, lo que consolida la viabilidad del sistema a largo plazo.

Subrayó que la Ley 287 establece al Gobierno del Estado como garante solidario del sistema de pensiones, factor clave para fortalecer la certidumbre financiera y proteger los derechos de las y los trabajadores afiliados.

Dijo que el instituto opera bajo criterios de responsabilidad, orden y transparencia, lo que permite asegurar la seguridad social de más de 135 mil derechohabientes, entre trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Asimismo, reconoció la labor del personal del IPE y los exhortó a continuar trabajando de manera coordinada, al tiempo que llamó a no caer en versiones que buscan generar preocupación entre la población.

Reiteró que el organismo mantiene finanzas sanas y condiciones sólidas para cumplir con sus compromisos presentes y futuros.